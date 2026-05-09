V. Orbano era baigta: Vengrijos parlamentas patvirtino P. Magyarą naujuoju vyriausybės vadovu

P. Magyaras keičia poste dešinįjį populistą Viktorą Orbaną, kuris valdžioje išbuvo 16 metų.
„Šiandien oficialiai yra pirmoji sistemos pokyčių diena“, – pareiškė P. Magyaras šeštadienio rytą, prieš įžengdamas į parlamento pastatą kartu su savo „Tisza“ frakcijos nariais. Naujasis premjeras pats anksčiau priklausė V. Orbano „Fidesz“ partijai, tačiau prieš dvejus metus demonstratyviai iš jos pasitraukė ir pateikė save kaip alternatyvą V. Orbanui, kurio valdymas tapo vis labiau autoritarinis, o šalis ekonominiu ir užsienio politikos požiūriu, regis, slydo į aklavietę.
„Tisza“ partija aiškia persvara laimėjo balandžio 12 d. vykusius parlamento rinkimus, surinkusi 53 proc. balsų. Naujajame parlamente ji turi 141 mandatą iš 199, t. y. konstitucinę dviejų trečdalių daugumą. V. Orbano „Fidesz“ partija gavo 39 proc. balsų ir turės tik 52 mandatus. Į parlamentą dar pateko kraštutinių dešiniųjų partija „Mūsų tėvynė“ (Mi Hazak), iškovojusi šešis mandatus ir gavusi beveik 6 proc. rinkėjų pasitikėjimą. Likusios partijos neįveikė penkių procentų barjero.
Susiję straipsniai
Per rinkimų kampaniją P. Magyaras žadėjo paversti Vengriją „žmogiška ir funkcionuojančia šalimi“. Jis paskelbė kovą spėjamai giliai įsišaknijusiai korupcijai.
Be to, P. Magyaras siekia atblokuoti apie 18 mlrd. eurų ES paramos lėšų, kurias Bendrija įšaldė dėl V. Orbanui valdant padarytų teisinės valstybės principų pažeidimų ir korupcijos rizikų.