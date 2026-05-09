PasaulisĮvykiai

V. Orbano era baigta: Vengrijos parlamentas patvirtino P. Magyarą naujuoju vyriausybės vadovu

2026 m. gegužės 9 d. 16:25
Vengrijos parlamentas išrinko Peterį Magyarą naujuoju vyriausybės vadovu. Už jį savo balsą atidavė 140 parlamentarų iš 199, 54 buvo prieš, o vienas susilaikė. Keturi parlamentarai balsavime nedalyvavo.
Daugiau nuotraukų (1)
P. Magyaras keičia poste dešinįjį populistą Viktorą Orbaną, kuris valdžioje išbuvo 16 metų.
„Šiandien oficialiai yra pirmoji sistemos pokyčių diena“, – pareiškė P. Magyaras šeštadienio rytą, prieš įžengdamas į parlamento pastatą kartu su savo „Tisza“ frakcijos nariais. Naujasis premjeras pats anksčiau priklausė V. Orbano „Fidesz“ partijai, tačiau prieš dvejus metus demonstratyviai iš jos pasitraukė ir pateikė save kaip alternatyvą V. Orbanui, kurio valdymas tapo vis labiau autoritarinis, o šalis ekonominiu ir užsienio politikos požiūriu, regis, slydo į aklavietę.
„Tisza“ partija aiškia persvara laimėjo balandžio 12 d. vykusius parlamento rinkimus, surinkusi 53 proc. balsų. Naujajame parlamente ji turi 141 mandatą iš 199, t. y. konstitucinę dviejų trečdalių daugumą. V. Orbano „Fidesz“ partija gavo 39 proc. balsų ir turės tik 52 mandatus. Į parlamentą dar pateko kraštutinių dešiniųjų partija „Mūsų tėvynė“ (Mi Hazak), iškovojusi šešis mandatus ir gavusi beveik 6 proc. rinkėjų pasitikėjimą. Likusios partijos neįveikė penkių procentų barjero.
Susiję straipsniai
Ar Bulgarija taps naująja Vengrija? R. Motuzas abejoja

Ar Bulgarija taps naująja Vengrija? R. Motuzas abejoja

V. Orbano eros pabaiga: Vengrijos premjeru bus prisaikdintas P. Magyaras

V. Orbano eros pabaiga: Vengrijos premjeru bus prisaikdintas P. Magyaras

D. Tuskas įgėlė V. Orbanui: „Pirmą kartą per daugelį metų kambaryje nebuvo rusų“

D. Tuskas įgėlė V. Orbanui: „Pirmą kartą per daugelį metų kambaryje nebuvo rusų“

Per rinkimų kampaniją P. Magyaras žadėjo paversti Vengriją „žmogiška ir funkcionuojančia šalimi“. Jis paskelbė kovą spėjamai giliai įsišaknijusiai korupcijai.
Be to, P. Magyaras siekia atblokuoti apie 18 mlrd. eurų ES paramos lėšų, kurias Bendrija įšaldė dėl V. Orbanui valdant padarytų teisinės valstybės principų pažeidimų ir korupcijos rizikų.
VengrijaViktoras OrbanasPeteris Magyaras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.