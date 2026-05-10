Internete – šokiruojanti sąmokslo teorija dėl D. Trumpo bunkerio

„Baiminamasi, kad jis neketina išeiti, ir tai yra dalykas, į kurį reikia žiūrėti labai rimtai“, – pirmadienį išleistame epizode sakė laidos „The Weekend Show“ vedėjas iš „MeidasTouch“ Anthony Davisas.
„Beveik skamba juokingai, kad jis neišeitų, bet jis tai padarys, – tęsė britų tinklalaidžių kūrėjas. – Jis per mitingą sakė, ir aš to niekada nepamiršiu, kad didžiausias jo apgailestavimas buvo palikti Baltuosius rūmus 2021 m., ir jis turėjo tiesiog, žinote, užsibarikaduoti.“
Praėjusį mėnesį D. Trumpas teigė, kad kariuomenė stato „didžiulį kompleksą“ po 400 mln. dolerių vertės pokylių sale, kuri turės „aukšto saugumo neperšaunamą stiklą“.
D. Trumpo juokelis apie pasitraukimą iš pareigų: užminė mįslę
Tai, A. Daviso nuomone, gali būti panaudota autoritariniams tikslams.
„Jis stato papildomus 100 tūkst. kvadratinių pėdų, kad šį kartą galėtų užsibarikaduoti su karine infrastruktūra po šia milžiniška pokylių sale, kuri akivaizdžiai niekada nebus naudojama pokyliams“, – sakė jis.
Tuo tarpu D. Trumpas bunkerio klausimą aiškino kitaip.
„Pokylių salė iš esmės tampa sandėliu tam, kas statoma po ja kariuomenei, įskaitant apsaugą nuo dronų ir kitų dalykų“, – žurnalistams „Air Force One“ lėktuve kovo 29 d sakė jis.
Kai prezidentas pirmą kartą paskelbė apie planus statyti pokylių salę praėjusiais metais, jis sakė, kad ji bus skirta dideliems renginiams, kurie šiuo metu vyksta palapinėse Baltųjų rūmų pievoje.
„Baltųjų rūmų valstybinė pokylių salė bus labai reikalingas ir išskirtinis papildymas – maždaug 90 tūkst. kvadratinių pėdų puošniai suprojektuotos ir kruopščiai įrengtos erdvės, talpinančios 650 sėdimų vietų – tai reikšmingas padidėjimas, palyginti su 200 vietų Rytų salėje“, – sakė administracija liepos mėnesį.
„Ar jūs nerimaujate, kaip kai kurie iš mūsų, kad artėja perversmas?“ – savo viešnios Kristen Clarke paklausė A. Davisas.
K. Clarke, kuri anksčiau dirbo Joe Bideno administracijos Teisingumo departamente, atrodė mažiau susirūpinusi.
„Konstitucija aiškiai nurodo, kad jo laikas artėja prie pabaigos, – sakė ji. – Ir aš tikiuosi, kad teismai laikysis šios labai paprastos Konstitucijos nuostatos, kuri aiškiai nurodo, kad jam reikia pasitraukti.“
D. Trumpas ne kartą be įrodymų teigė, kad 2020 m. rinkimai, kuriuos jis pralaimėjo J. Bidenui, buvo „pavogti“ ir „suklastoti“. Sugrįžęs į Baltuosius rūmus jis užsiminė, kad gali bandyti likti pareigose ilgiau nei dvi kadencijas, kas pažeistų 22-ąją Konstitucijos pataisą.
Pirmadienį jis juokaudamas verslo lyderių grupei sakė, kad gali palikti Baltuosius rūmus „po aštuonerių ar devynerių metų“.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt apkaltino žiniasklaidą perdėtai reaguojant į D. Trumpo komentarus.
„Žiūrėkite, jūs nuolat klausiate prezidento šio klausimo apie trečią kadenciją, ir tada jis sąžiningai ir atvirai atsako su šypsena, tada visi čia dėl to praranda ramybę“, – ji sakė žurnalistams praėjusį kovą.
