Išpuolis Pakistane: per sprogimą automobilyje prie patikros punkto žuvo mažiausiai 12 žmonių

„Praėjusią naktį Banu regiono Fateh Chelio vietovėje mirtininkas sprogmenų prikrautu automobiliu rėžėsi į policijos patikros punktą, o vėliau į postą įsiveržė grupė ginkluotų kovotojų“, – AFP teigė Banu policijos pareigūnas Muhammadas Sajjadas Khanas.
Jis patvirtino, kad žuvo 12 pareigūnų, o dar vienas jų laikomas dingusiu. Tai naujausias išpuolis Chaiberio Pachtunchvos pasienio provincijoje per kovotojų atakų bangą, kuri pablogino Islamabado ir Kabulo santykius.
Pasak pareigūnų, po automobilio sprogimo ginkluoti vyrai šturmavo policijos kontrolės postą ir atidengė ugnį; taip pat jie teigė, kad per išpuolį buvo naudojami nedideli dronai.
„Kovotojai puolimui naudojo keturračius kartu su sunkiąja ginkluote“, – AFP sakė vienas aukštas Banu administracijos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu.
„Be to, traukdamiesi, užpuolikai iš policijos nuovados su savimi pasiėmė pareigūnus ir ginklus“, – pridūrė jis.
Pastaraisiais metais Banu rajone padaugėjo kovotojų veiklos, kuri plito visuose Pakistano pasienio regionuose.
Talibų vyriausybė Kabule neigia Pakistano kaltinimus, kad Afganistano teritorija yra saugus prieglobstis kovotojams, tačiau šalti tarpusavio santykiai peraugo į mirtiną ginkluotą konfliktą, įskaitant Pakistano oro smūgius Afganistano miestams pastaraisiais mėnesiais.