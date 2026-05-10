Oficialūs duomenys: laiveliais į JK atvykusių migrantų skaičius viršijo 200 tūkst.

Šie skaičiai paskelbti tuo metu, kai ketvirtadienį vykusiuose vietos rinkimuose, kuriuose vyravo nacionaliniai klausimai, įskaitant imigraciją, gerai pasirodė prieš imigraciją nusiteikusi partija „Reform UK“.
Šeštadienį paskelbti Vidaus reikalų ministerijos duomenys rodo, kad penktadienį vienu laiveliu atvyko 70 žmonių. Šie migrantai padidino bendrą atvykėlių skaičius nuo dabartinių stebėjimų pradžios iki 200 013.
Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti JK ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
Šis skaičius paremtas vyriausybės oficialia statistika už 2018–2025 m. ir preliminariais šių metų duomenimis.
Leiboristų partijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris dėl šio klausimo patiria vis didesnį spaudimą.
Jo vyriausybės vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood pasiūlė sumažinti pabėgėlių apsaugą ir nutraukti automatinių išmokų mokėjimą prieglobsčio prašytojams.
Mažiausiai 29 migrantai žuvo jūroje bandydami ją perplaukti 2025 m., rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialiais Prancūzijos ir JK šaltiniais. Šiais metais žuvo dar šeši žmonės.
Praėjusį mėnesį JK ir Prancūzija sudarė naują trejų metų sutartį, siekdamos sustabdyti nelegalius migrantus, vykstančius į pavojingą kelionę: Prancūzija įsipareigojo sustiprinti teisėsaugą, o JK pažadėjo skirti šimtus milijonų eurų šiai iniciatyvai finansuoti.
Praėjusiais metais Anglijos pietinėje pakrantėje išsilaipino 41 472 migrantai, atplaukę iš šiaurės Prancūzijos.
Rekordinis 45 774 atvykėlių skaičius buvo užfiksuotas 2022 m., kai valdžioje buvo konservatorių premjeras Rishi Sunakas, žadėjęs „stabdyti laivus“.
K. Starmeris, pasirinkęs šūkį „sunaikinti gaujas“, žadėjo spręsti problemą išardant žmonių kontrabandos tinklus, kurie organizuoja plaukimus, tačiau iki šiol nepasiekė didesnės sėkmės nei jo pirmtakas.