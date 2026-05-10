Po dronų incidentų – iš pareigų traukiasi Latvijos gynybos ministras

2026 m. gegužės 10 d. 22:08
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas paskelbė apie savo atsistatydinimą po neseniai šalies oro erdvėje įvykusių incidentų su dronais.
Sekmadienį Rygoje skubiai sušauktoje spaudos konferencijoje A. Sprūdas pareiškė, kad nori apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo išnaudojimo politiniams tikslams.
Prieš tai ministrą atsistatydinti buvo paraginusi ministrė pirmininkė Evika Silinia.
X platformoje ji parašė, kad A. Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Ji taip pat paskelbė, kad gynybos ministro postą pasiūlė pulkininkui Raiviui Melniui, o šis sutiko.
Trečiadienio naktį Latvijoje sudužo du dronai. Šalies kariuomenė mano, kad jie į Baltijos ES ir NATO šalies oro erdvę atskrido iš Rusijos.
Vienas dronas sudužo ant naftos saugyklos Rezeknėje. Cisternos buvo tuščios, todėl niekas nenukentėjo ir nebuvo aukų.
„Šios savaitės incidentas su dronais aiškiai parodė, kad gynybos sektoriaus politinė vadovybė nesugebėjo įvykdyti savo pažado užtikrinti saugią mūsų šalies oro erdvę“, – rašė E. Silinia.
A. Sprūdas jau buvo sulaukęs kritikos po dviejų ankstesnių incidentų su dronais Latvijoje.
