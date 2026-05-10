Po vizito Maskvoje - R. Fico išstojimas: perdavė V. Putino žinutę

R. Fico teigė perdavęs Rusijos prezidentui žinutę iš V. Zelenskio. Pasak jo, Ukrainos vadovas pirmadienį per jų asmeninį susitikimą Armėnijoje pareiškė esantis pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kokiu formatu.
„Jis man pasakė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kokiu formatu“, – sakė R. Fico.
Slovakijos premjeras taip pat perdavė V. Putino atsakymą. Anot jo, Rusijos vadovas pareiškė, kad jei Ukrainos prezidentas suinteresuotas susitikimu, jis pats turi telefonu susisiekti su Kremliaus vadu.
R. Fico taip pat palankiai įvertino paliaubų pratęsimą iki gegužės 11 dienos. Jo teigimu, tai suteiks "reikiamos erdvės".
„Diplomatinės pastangos, dialogas ir derybos yra tūkstantį kartų naudingesni už abipuses ir nereikalingas žudynes“, – pareiškė R. Fico.