Žiniasklaida: ieškomas buvęs Lenkijos ministras iš Vengrijos pabėgo į JAV

Z. Ziobro, pernai gavusiam prieglobstį iš dešiniųjų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybės, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo.
Lenkijoje jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia, vadovavimu organizuotam nusikalstamam susivienijimui ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų panaudojimu Izraelio šnipinėjimo programėlei „Pegasus“ pirkti, kaip įtariama, siekiant stebėti politinius oponentus.
Po to, kai balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose V. Orbano partija neteko valdžios, šeštadienį prisaikdintas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras pareiškė, kad Vengrija nebesaugos kitose šalyse ieškomų asmenų.
„Vengrija nebebus tarptautiniu mastu ieškomų nusikaltėlių sąvartynas“, – pareiškė jis spaudos konferencijoje kitą dieną po savo pergalės, kaip pavyzdžius nurodydamas Z. Ziobro ir jo buvusį pavaduotoją Marciną Romanowskį, įtariamus pasisavinus beveik 40 mln. eurų.
Dešinysis Lenkijos transliuotojas „Republika“ sekmadienį pranešė, kad Z. Ziobro yra JAV, o liberalusis transliuotojas TVN24 paskelbė Z. Ziobro nuotrauką Niuarko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste; ten jį nufotografavo kitas keliautojas.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai neatsakė į AFP prašymus pakomentuoti Z. Ziobro ir M. Romanovskio buvimo vietą.
Neaišku, kaip Z. Ziobro pavyko nuvykti į JAV, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas panaikintas.
Lenkijos nacionalinė prokuratūra platformoje „X“ rašė, kad „neturi duomenų, patvirtinančių įtariamojo išvykimą... iš Šengeno erdvės“ ir kad „visa šiuo klausimu atsirandanti informacija yra nuolat tikrinama“.
Tačiau Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Zurekas transliuotojui „Polsat news“ sakė, kad „jei bus patvirtinta, jog Ziobro yra JAV, tada (Lenkija) prašys jo ekstradicijos“.
Z. Ziobro buvo ultrakonservatyvios partijos „Suvereni Lenkija“ lyderis. Ši partija buvo jaunesnioji nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) koalicijos partnerė. Nuo 2015 iki 2023 m. jis ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas.
Jis taip pat žinomas kaip ginčytinų teismų reformų, sukėlusių Lenkijos ir Europos Komisijos priešpriešą, architektas.
Jis atmeta jam pateiktus kaltinimus ir kaltina centristinę Lenkijos vyriausybę vykdant raganų medžioklę prieš konservatorius.