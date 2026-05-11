31 metų Cole‘as Allenas savo poziciją pareiškė pasirodęs federaliniame apygardos teisme šalies sostinėje, pranešė „The Hill“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.
C. Allenas teisme pasirodė vilkėdamas oranžinį kombinezoną ir su antrankiais.
Jam pateikti keturi kaltinimai dėl balandžio 25 d. įvykdyto išpuolio per Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę Vašingtono centre esančiame viešbutyje ir, jei bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti kalėjimas iki gyvos galvos.
V. Zelenskio veiksmai rodo atviras patyčias prieš Rusiją: D. Trumpas stojo į jo pusę to nežinodamas
C. Allenas kaltinamas pasikėsinimu nužudyti prezidentą, šaunamojo ginklo ir šaudmenų gabenimu per valstijos sieną siekiant įvykdyti nusikaltimą, šaunamojo ginklo panaudojimu smurtinio nusikaltimo metu ir federalinio pareigūno užpuolimu.
Prokurorų teigimu, C. Allenas, aukštąjį išsilavinimą turintis mokytojas ir inžinierius, iš savo namų Kalifornijoje traukiniu keliavo į Vašingtoną, gabendamas arsenalą, kuriame buvo šautuvas, pistoletas ir daug peilių.
C. Allenui nepavyko priartėti prie D. Trumpo ar kitų svečių, dalyvavusių Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje žemutiniame aukšte. Prezidentą iš renginio vietos skubiai išvedė Slaptosios tarnybos agentai, kai tik pasigirdo šūviai.
Teisėsaugos pareigūnai sučiupo ir areštavo C. Alleną beveik iškart po to, kai šis su keliais ginklais prasiveržė pro saugumo patikros postą. Slaptosios tarnybos pareigūnas kelis kartus šovė į C. Alleną, bet nepataikė.
Kasmetinėje vakarienėje dalyvauja Vašingtono žurnalistai, administracijos pareigūnai, įžymybės ir pramogų pasaulio atstovai.
D. Trumpas tradiciškai boikotuodavo šią vakarienę, tačiau šiemet nusprendė joje dalyvauti.
Tai buvo jau trečias numanomas pasikėsinimas į 79 metų D. Trumpą per mažiau nei dvejus metus.
2024 m. D. Trumpas tapo pasikėsinimo taikiniu per prezidento rinkimų kampanijos mitingą Batleryje, Pensilvanijos valstijoje. Tada šaulys paleido kelis šūvius, nušovė vieną žiūrovą ir kliudė D. Trumpo ausį.
Po kelių mėnesių kitas ginkluotas vyras buvo suimtas Vest Palm Byčo golfo aikštyne, kur D. Trumpas tuo metu žaidė.