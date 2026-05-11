D. Trumpas teigia ketinantis aptarti JAV ginklų pardavimą Taivanui su Kinijos prezidentu

Paklaustas, ar Jungtinės Valstijos turėtų ir toliau pardavinėti ginklus Taivanui, D. Trumpas tiesiai neatsakė, bet sakė: „Ketinu tai aptarti su prezidentu Xi“.
„Prezidentas Xi norėtų, kad mes to nedarytume, ir aš vis tiek ketinu tai aptarti. Tai vienas iš daugelio dalykų, apie kuriuos kalbėsiu“, – sakė D. Trumpas žurnalistams prieš savo kelionę į Pekiną šią savaitę.
Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus teisę privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti.
Pagal 1982 m. „Šešis patikinimus“ – JAV politikos Taivano atžvilgiu pagrindą po pripažinimo pakeitimo – Jungtinės Valstijos teigė, kad „nesikonsultuos“ su Pekinu dėl ginklų pardavimo salai.
D. Trumpas, atrodo, nuvertina galimybę, kad Kinija bandys užgrobti Taivaną, pasinaudodama JAV kariuomenės užimtumu ir mažėjančiu amunicijos kiekiu po to, kai Jungtinės Valstijos kartu su Izraeliu užpuolė Iraną.
D. Trumpas, užsimindamas apie Rusijos invaziją į Ukrainą, apie Taivaną sakė: „Nemanau, kad taip nutiks“.
„Manau, kad mums viskas bus gerai. Su prezidentu Xi palaikau labai gerus santykius. Jis žino, kad aš nenoriu, jog taip atsitiktų“, – sakė jis.
Tačiau D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos yra „labai, labai toli“ nuo Taivano, o Xi, pasak jo, „yra už 67 mylių“.
„Truputį yra skirtumas. Bet, žinote, Taivaną labai palaiko Japonija ir šalys iš to regiono“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje vis tvirtesnę Japonijos konservatyvios vyriausybės paramą Taipėjui.
Taivano kontroliuojamas Kinmeno salynas yra vos už dviejų kilometrų nuo Kinijos krantų, nors pagrindinė Taivano sala yra maždaug už 160 km nuo žemyninės Kinijos.
D. Trumpas taip pat sakė, kad dar kartą prašys Xi išlaisvinti Jimmy Lai, Honkongo demokratinės žiniasklaidos magnatą, kuris vasario mėnesį buvo nuteistas 20 metų kalėjimo bausme, o tai faktiškai reiškia mirties nuosprendį ligotam 78 metų asmeniui.
Vis dėlto D. Trumpas taip pat pademonstravo suprantąs Kinijos poziciją – kai po 2019 m. masinių prodemokratinių protestų buvusioje Didžiosios Britanijos kolonijoje ji įvedė griežtus suvaržymus Honkongui.
„Jis sukėlė Kinijai daug sumaišties, – kalbėjo D. Trumpas apie Lai. – Jis stengėsi daryti teisingą darbą. Jam nepasisekė, jis pateko į kalėjimą, ir žmonės norėtų, kad jis iš ten išeitų.“
„Aš taip pat norėčiau, kad jis išeitų. Taigi aš vėl iškelsiu šį klausimą.“
Lai bylą Jungtinėse Valstijose sekė ir jį palaikė neįprastai platus visuomenės spektras, įskaitant žiniasklaidos teisių gynėjus ir konservatyvius krikščionis, kuriems Lai patinka dėl savo nuoširdaus katalikiško tikėjimo.
