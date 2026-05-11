ES atnaujina bendradarbiavimo susitarimą su Sirija

2026 m. gegužės 11 d. 17:00
Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei dešimtmetį iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku.
„Sąlygų, kuriomis buvo grindžiamas sustabdymas, nebėra“, – teigiama pirmadienį paskelbtame ES šalių pranešime spaudai, o tai reiškia, kad bus panaikinti „kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, importui“.
Pagal 1978 m. susitarimą panaikinami prekybos barjerai ir muitai daugumai Sirijos pramonės produktų. Tačiau 2011 m. jis buvo iš dalies sustabdytas dėl žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos vykdė nuverstasis Sirijos prezidentas Basharas al Assadas.
„Šiuo sprendimu siunčiamas aiškus politinis signalas apie ES įsipareigojimą atnaujinti ryšius su Sirija ir remti jos ekonomikos atsigavimą“, – teigiama pranešime spaudai.
Europos Sąjunga siekia atnaujinti santykius su Damasku po to, kai 2024 m. pabaigoje sukilėlių aljansas, vadovaujamas laikinojo prezidento Ahmedo al Sharaa islamo kovotojų grupuotės „Hayat Tahrir al-Sham“, nuvertė B. al Assadą.
2025 m. ES panaikino ekonomines sankcijas Sirijai. A. al Sharaa kviečiamas penktadienį Kipre susitikti su ES vadovais.
Sausio mėnesį Europos Komisija paskelbė apie planus 2026 ir 2027 m. skirti Sirijai apie 620 mln. eurų paramą.
