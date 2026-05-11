Į kampą įspraustas K. Starmeris žadėjo įtikinti skeptikus

K. Starmeris žadėjo, kad jo vadovaujama Leiboristų partija rodys geresnius rezultatus, bandydamas užsitikrinti įpykusių ir įsiaudrinusių įstatymų leidėjų paramą lemiamoje kalboje, kuria siekta išsklaidyti abejones dėl jo ateities premjero poste.
„Žinau, kad žmonės nusivylę Britanijos padėtimi, nusivylę politika, o kai kurie nusivylę ir manimi“, –per kalbą Londono centre sakė jis.
„Žinau, kad yra manimi abejojančių, ir žinau, kad turiu įrodyti, jog jie klysta, ir tai padarysiu“, – pridūrė K. Starmeris, kuris 2024 m. leiboristus grąžino į valdžią po 14 metų konservatorių valdymo.
Pasak kritikų, dabartinis Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas rinkėjų akyse daro vieną klaidą po kitos, o šiuo metu yra įsivėlęs į skandalą dėl atleisto pasiuntinio į Vašingtoną Peterio Mandelsono, velionio seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino buvusio bičiulio.
Leiboristų premjeras nesugebėjo paskatinti ekonomikos augimo, britams ir toliau jaučiant ilgametės pragyvenimo išlaidų krizės padarinius, tačiau buvo sulaukė pagyrų už tai, kad atsilaikė prieš JAV prezidentą Donaldą Trumpą Irano klausimu.
Ketvirtadienio savivaldos rinkimuose išreiškė akivaizdų nepasitenkinimą K. Starmerio 22 mėnesių valdymu: juose didžiulę pergalę leiboristų partijos sąskaita pasiekė kraštutinės dešinės populistinė partija „Reform UK“ ir kairieji populistai „Žalieji“.
K. Starmerio partija taip pat prarado dešimtmečius trukusią Velso ir nepasivijo nepriklausomybės siekiančios Škotijos nacionalinės partijos (SNP) Edinburgo decentralizuotame parlamente.
Savo kalboje K. Starmeris pripažino, kad „laipsniški pokyčiai nepadės“ vis labiau nepatenkintai visuomenei, ir žadėjo „didesnį atsaką“ tokiose srityse kaip ekonomikos augimas, glaudesni ryšiai su Europa ir energetika.
Jis pažadėjo priimti įstatymus, kuriais bendrovė „British Steel“ būtų visiškai nacionalizuota, ir sakė, kad jo vyriausybė sieks, jog Didžioji Britanija taptų „Europos širdimi“, be kita ko, įgyvendindama ambicingą jaunimo patirčių programą.
K. Starmeris pasmerkė partijos „Reform UK“ prieš imigrantus nukreipta populistine retorika pasižymintį lyderį Nigelą Farage'ą, pavadindamas jį „spekuliantu“ ir „sukčiumi“.
„Jei nesugebėsime visko padaryti teisingai, mūsų šalis pasuks labai tamsiu keliu“, – pridūrė jis, turėdamas galvoje galimą „Reform UK“ pergalę kituose visuotiniuose rinkimuose.
Leiboristų premjeras taip pat sakė užkirsiąs kelią „kraštutinių dešiniųjų agitatoriams“ atvykti į Britaniją šį šeštadienį vyksiančiam mitingui.
K. Starmeris leido suprasti, kad viliasi likti valdžioje iki 2034 m., tačiau keli leiboristų parlamentarai savaitgalį nedviprasmiškai pareiškė, kad, jų nuomone, premjerui atėjo laikas trauktis.
Kalba apie „paskutinę progą“
Buvusi jaunesnioji ministrė Catherine West paskelbė, kad prieš nuspręsdama, ar bandyti inicijuoti lyderio rinkimus, kurie atvertų duris kitiems kandidatams, ji palauks K. Starmerio kalbos.
Partijos lyderio rinkimų inicijavimas greičiausiai įpliekstų žalingas vidines kovas, leiboristų kairiojo ir dešiniojo sparnų nariams siekiant užsitikrinti palaikymą savo pageidaujamam kandidatui arba K. Starmeriui.
Pagal partijos taisykles, norint inicijuoti šį procesą, bet kuriam pretendentui reikėtų 81 leiboristų parlamentarų – t. y. penktadalio jų frakcijos parlamente – palaikymo.
Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje sklando gandai, kad bandyti nuversti K. Starmerį gali mėginti buvusi vicepremjerė Angela Rayner arba sveikatos ministras Wesas Streetingas, tačiau nė vienas iš jų neturi visuotinio palaikymo leiboristų gretose.
Sekmadienį A. Rayner nesiryžo pareikalauti K. Starmerio atsistatydinti, tačiau teigė, kad dabartinė strategija „neveikia, ir reikia ją keisti“.
„Tai gali būti mūsų paskutinė proga... Premjeras dabar turi pasinaudoti šia proga ir numatyti pokyčius, kurių reikia mūsų šaliai“, – platformoje „X“ rašė ji.
Kitas plačiai aptarinėjamas galimas pretendentas į premjerus Mančesterio meras Andy Burnhamas šiuo metu negali mesti iššūkio K. Starmeriui, nes neturi mandato parlamente.
Akivaizdaus jo įpėdinio nebuvimas reiškia, kad K. Starmeris vis dar gali išsilaikyti poste, ypač turint galvoje, kad kiti visuotiniai rinkimai numatomi tik 2029 m.
Partijoje taip pat vengiama jį keisti, nes nenorima sekti 2022 m. per keturis mėnesius tris ministrus pirmininkus pakeitusių konservatorių pavyzdžiu.
Kaip skelbta, Velse leiboristai prarado decentralizuotos vyriausybės kontrolę pirmą kartą nuo tada, kai prieš 27 metus buvo įsteigtas Kardifo parlamentas.
Anglijoje leiboristai prarado beveik 1,5 tūkst. mandatų vietos tarybose, o N. Farage'o vadovaujama populistinė partija „Reform UK“ išaugino savo turimą mandatų skaičių nuo mažiau nei 100 iki daugiau nei 1,4 tūkst.