Incidentas Nepale: dėl gaisro važiuoklėje buvo evakuotas „Turkish Airlines“ lėktuvas

2026 m. gegužės 11 d. 12:55
Šimtai keleivių ir įgulos narių, skridusių „Turkish Airlines“ lėktuvu į Nepalą, pirmadienį buvo saugiai evakuoti, kai lėktuvui nusileidžiant Katmandu oro uoste užsidegė važiuoklė, pranešė pareigūnai.
Pasak Nepalo civilinės aviacijos administracijos atstovo, lėktuvo, kuriuo iš Stambulo skrido 277 keleiviai ir 11 įgulos narių, dešinioji važiuoklė užsidegė nusileidžiant.
„Nusileidimo metu buvo matoma ugnis. Tęsiamas tyrimas. Visi keleiviai yra saugūs“, – sakė atstovas.
Jo teigimu, dėl incidento rytą beveik dviem valandoms buvo uždarytas vienintelis oro uosto kilimo ir tūpimo takas, tačiau vėliau jis buvo vėl atidarytas.
„Turkish Airlines“ teigė, kad keleiviai buvo evakuoti pripučiamais avariniais trapais, kai riedant buvo pastebėti iš važiuoklės rūkstantys dūmai. „Mūsų įgaliotos komandos pradėjo techninę mūsų orlaivio apžiūrą“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė „Turkish Airlines“ atstovas Yahya Ustunas.
„Pirminiai tyrimai rodo, kad dūmus sukėlė techninis hidraulinio vamzdžio gedimas“, – pridūrė jis.
Šioje Himalajų šalyje yra vieni atokiausių ir sudėtingiausių pasaulio kilimo ir tūpimo takų, apsupti snieguotų viršukalnių ir reljefo, keliančio iššūkį net ir patyrusiems lakūnams. Virtinė avarijų ir Europos Sąjungos sprendimas įtraukti visas Nepalo oro linijas į juodąjį sąrašą paskatino vyriausybės pareigūnus pernai paskelbti planus įrengti naujus radiolokatorius ir orų stebėjimo sistemas.
2015 m. Katmandu nuo tako nuslydo „Turkish Airlines“ lėktuvas su 224 keleiviais. Jie nenukentėjo, tačiau dėl avarijos kilimo ir tūpimo takas buvo uždarytas keturioms dienoms ir atšaukta daugybė tarptautinių skrydžių.
