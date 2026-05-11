JK ministras pirmininkas spaudžiamas atsistatydinti

Dešimtys leiboristų iš Bendruomenių Rūmų, JK parlamento žemesniųjų rūmų, pareikalavo K. Starmerio atsistatydinimo. Jų neįtikino ministro pirmininko pažadai, kad Leiboristų partija taps drąsesnė ir geresnė bei taip nuramins nekantriai pokyčių laukiančius nepatenkintus rinkėjus.
Pirmadienio vakarą daugiau nei 55 iš 400 leiboristų parlamentarų paragino K. Starmerį trauktis. Tarp jų buvo ir trys ministrų padėjėjai, kurie atsistatydino.
„Akivaizdu, kad ministras pirmininkas nebeturi visuomenės pasitikėjimo, kad vadovautų pokyčiams“, – socialinėje platformoje „X“ rašė Joe Morrisas, sveikatos sekretoriaus Weso Streetingo parlamentinis padėjėjas.
Susiję straipsniai
Manoma, kad J. Morrisas gali siekti vadovauti Leiboristų partijai.
Tuo metu Tomas Rutlandas, aplinkos sekretorės Emma‘os Reynolds parlamentinis padėjėjas, pareiškė, kad K. Starmeris prarado autoritetą leiboristų gretose ir nesugebės jo susigrąžinti.
Vadovaujantis partijos taisyklėmis, tam, kad būtų surengti nauji partijos pirmininko rinkimai, kandidatą turėtų paremti 20 proc. leiboristų narių parlamente, arba bent 81-as narys.
Tačiau nauji lyderio rinkimai galėtų sukelti vidines kovas, nes skirtingi partijos flangai siektų iškelti savo pageidaujamą kandidatą arba sustiprinti K. Starmerio pozicijas.
K. Starmeris, kuriam 63-eji, ministru pirmininku tapo 2024 m. liepą, po triuškinančios pergalės parlamento rinkimuose, užbaigusios 14 metų trukusį Konservatorių partijos valdymą, kurio metu dominavo tokios temos kaip taupymo priemonės, vidiniai nesutarimai dėl „Brexit“ ir kova su COVID-19 pandemija.
Tačiau jis darė politinių klaidų ir įklimpo į skandalą dėl Peterio Mandelsono paskyrimo, o vėliau ir atleidimo iš JK ambasadoriaus JAV pareigų, kai paaiškėjo, kad P. Mandelsonas buvo susijęs su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
K. Starmeriui kol kas nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susiduriantiems britams.
Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino JAV prezidentui Donaldui Trumpui dėl karo Irane.
Praėjusią savaitę vietos valdžios rinkimuose žmonės griežtai įvertino beveik du metus trunkantį leiboristų valdymą. Rinkimuose itin sekėsi dešiniųjų populistų partijai „Reform UK“ ir kairiųjų populistų Žaliųjų partijai, o leiboristai prarado beveik 1,5 tūkst. mandatų vietos tarybose.
Pirmadienį sakydamas kalbą K. Starmeris pripažino, kad žmonės nusivylę padėtimi šalyje, politika ir jo vadovavimu. Jis ketina pristatyti išsamesnius teisėkūros planus šį trečiadienį.