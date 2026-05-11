JT: Sudane per dronų atakas nuo sausio iki balandžio žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų

Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos Greitosios paramos pajėgos (RSF), tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 m. balandžio.
Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras pareiškė, kad jo Sudano darbo grupė nustatė, jog „nuo šių metų sausio iki balandžio mėnesio dėl dronų smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių – tai daugiau kaip 80 proc. visų su konfliktu susijusių civilių žūčių“.
„Ginkluoti dronai dabar neabejotinai tapo pagrindine civilių žūties priežastimi“, – pareiškime teigė JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas.
Pasak jo, vis dažniau naudojami bepiločiai orlaiviai leidžia „nestabdomai“ tęsti kovas liūčių sezono metu, nors anksčiau tuo metu jos aprimdavo.
„Artimiausiomis savaitėmis, suintensyvėjus karo veiksmams... kyla pavojus, kad karo veiksmai dar labiau išsiplės į centrines ir rytines provincijas ir turės mirtinų pasekmių civiliams gyventojams milžiniškose teritorijose“, – sakė jis.
Per daugiau nei trejus metus trunkantį pilietinį karą Sudane jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, daugiau nei 11 mln. buvo priversti palikti savo namus, o keliose vietovėse prasidėjo badas.
Tačiau dabar V. Turkas perspėjo, kad „jei nebus imtasi skubių veiksmų, šis konfliktas gali pereiti į naują, dar kruvinesnį etapą“.
Daugiausia civilių gyventojų žūčių dėl bepiločių orlaivių smūgių per pirmuosius tris šių metų mėnesius užfiksuota Kordofano regione ir Darfūre.
Šie smūgiai tęsiasi, o pastarąjį kartą gegužės 8 d. dronai smogė į Al Kuozą Pietų Kordofane ir netoli El Obeido Šiaurės Kordofane. Per išpuolius, pasak Žmogaus teisių biuro, žuvo 26 civiliai gyventojai, buvo ir sužeistų.
Organizacijos teigimu, kariaujančios šalys ne kartą dronais smogė civiliniams objektams ir infrastruktūrai, „sumažindamos galimybes gauti pakankamai maisto, švaraus vandens ir sveikatos priežiūros paslaugų“.
Ne kartą buvo atakuojamos turgavietės, o per pirmuosius keturis šių metų mėnesius nuo tokių atakų nukentėjo mažiausiai 28 civiliai gyventojai. Be to, bent 12 kartų buvo smogta sveikatos priežiūros įstaigoms.
Žmogaus teisių biuras teigia, kad RSF ir Sudano kariuomenės dronų atakos vis dažniau apima ne tik Kordofaną ir Darfūrą, bet ir Mėlynąjį Nilą, Baltąjį Nilą ir Chartumą.
V. Turkas įspėjo, kad dėl padidėjusio smurto sutriks svarbios humanitarinės pagalbos teikimas.
„Didelėje šalies dalyje, įskaitant Kordofaną, šiuo metu didėja bado ir ūmaus maisto trūkumo pavojus“, – sakė jis, pridurdamas, kad padėtį dar labiau apsunkina trąšų trūkumas, susijęs su karu Artimuosiuose Rytuose.