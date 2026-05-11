Mokosi iš klaidų: Vengrija pareiškė nebenaudosianti veto teisės ES šantažui

„Vengrija pernelyg dažnai būdavo problema priimant sprendimus Europoje. Veto teisę naudojome ne kaip paskutinės vilties priemonę, o kaip politinį spektaklį“, – kalbėjo A. Orban.
Kalbėdama patvirtinimo klausyme parlamente, būsimoji ministrė teigė, kad premjero Peterio Magyaro prioritetas bus atkurti galimybę gauti dešimtis milijardų eurų ES paramos, kuri buvo sustabdyta susirūpinus dėl teisinės valstybės principų laikymosi vadovaujant ankstesnei vyriausybei.
Artėjant praėjusį mėnesį vykusiems rinkimams, kuriuos P. Magyaro partija „Tisza“ triuškinamai laimėjo, Viktoro Orbano vyriausybė pasinaudojo veto teise, kad užblokuotų biudžeto pataisas, pagal kurias Ukrainai būtų galima suteikti 90 mlrd. eurų ES paskolą, skirtą padėti atremti Rusijos plataus masto invaziją.
ES lėšų srauto atkūrimas buvo vienas pagrindinių „Tisza“ rinkimų kampanijos pažadų, ir yra itin svarbi pastaruosius trejus metus beveik neaugusios ekonomikos gaivinimo priemonė. A. Orban teigimu, naujoji vyriausybė šiuo tikslu stiprins teismų nepriklausomybę ir gerins viešųjų išlaidų priežiūrą.
Vengrija remtų glaudesnę Ukrainos integraciją į ES tik kaip „griežtai nacionalinį interesą“, sakė ji, pridurdama, kad naujoji vyriausybė tęs savo pirmtakų politiką, pagal kurią reikalaujama daugiau teisių Ukrainos vengrų tautinei mažumai.
Naujai išrinktas Vengrijos ministras pirmininkas P. Magyaras buvo prisaikdintas gegužės 9 d.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį pasveikino su paskyrimu ir kadencijos pradžia Vengrijos ministro pirmininko poste.