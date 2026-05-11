PasaulisĮvykiai

Norvegijos kronprincesės sūnus nuosprendį išgirs birželio 15 d.

2026 m. gegužės 11 d. 16:44
Nuosprendis procese prieš Norvegijos kronprincesės Mettės Mait sūnų Mariusą Borgą Hoiby bus skelbiamas birželio 15 d. Tai pirmadienį paskelbė teismas Osle.
Procesas prieš 29-erių vyrą prasidėjo vasario pradžioje. Jam pareikšti kaltinimai pagal 40 kaltinamųjų punktų, įskaitant kaltinimą dėl keturių moterų išprievartavimo bei smurto prieš buvusią draugę.
Prokuratūra reikalauja septynerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Gynyba reikalavo išteisinimo dėl kaltinimų išprievartavimu. M. B. Hoiby advokatai pasisakė už 18 mėnesių kalėjimo bausmę už tuos nusikaltimus, dėl kurių kaltinamasis prisipažino: be kita ko, kūno sužalojimo keliais atvejais, narkotikų gabenimo ir grasinimų.
M. B. Hoiby sunkiausius kaltinimus neigia. Prokuratūros duomenimis, jis išprievartavo keturias moteris, kai jo miegojo ar buvo be sąmonės.
M. B. Hoiby yra Mettės Marit sūnus iš santykių prieš vedybas su princu Haakonu 2001 m. Jis formaliai Norvegijos karališkiesiems rūmams nepriklauso.
