Vengrijoje – žingsnis dėl su Rusija susijusio atominės elektrinės projekto

Kandidatas į Ekonomikos ir energetikos ministrus Istvanas Kapitany pirmadienį parlamente pareiškė, kad šiam 12,5 mlrd. eurų vertės projektui reikalinga „skaidri branduolinė strategija“ ir išsami jo sąnaudų bei sutartinių sąlygų peržiūra.
Dėl veikiančios Pėčo AE plėtros iš pradžių buvo susitarta 2014 m. Tai padaryta be konkurso, o projektas buvo patikėtas Rusijos valstybinei branduolinei korporacijai „Rosatom“.
Pagal „Pėčas II“ vadinamą projektą turi būti pastatyti du suslėgto vandens reaktoriai (VVER), tačiau jis susiduria su nuolatiniais vėlavimais bei tikrinimais.
Vengrija išsirinko naują premjerą: V. Orbano erą keičia proeuropietiškas P. Magyaras
Vengrijos valdžios atstovų teigimu, pagrindinės projekto sutartys iki šiol tebėra įslaptintos, o tai riboja visuomenės galimybę susipažinti su jo finansine struktūra.
Pasak I. Kapitany, naujoji Vengrijos vyriausybė privalės peržiūrėti tiek įgyvendinimo sąlygas, tiek bendrą kainą. Būsimasis ministras visgi taip pat pabrėžė, kad branduolinė energetika ir toliau išliks vienu pagrindinių Vengrijos energijos šaltinių.
Šaliai vadovaujant Viktorui Orbanui, šis projektas ilgą laiką buvo laikomas energetinio ir politinio bendradarbiavimo tarp Budapešto ir Maskvos simboliu. Kritikams taip pat kilo abejonių dėl projekto skaidrumo ir galimo sąnaudų išpūtimo. „Rosatom“, savo ruožtu, projekto kainą atkakliai gynė.
Rinkimus balandį laimėjusio Peterio Magyaro būsima vyriausybė ne kartą signalizavo apie užsienio ir vidaus politikos prioritetų pokyčius, įskaitant pastangas gerinti santykius su Europos Sąjunga (ES) ir stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą bei kovos su korupcija priemones.