D. Trumpas pasiuntė signalą apie derybas su „žlugusia“ valstybe

D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pavadino šią komunistų valdomą salą „žlugusia šalimi“.
„Kuba prašo pagalbos ir mes ketiname kalbėtis!!!“ – pridūrė jis, nepateikdamas detalių.
Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad D. Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyvos sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Lotynų Amerikoje dalis.
D. Trumpas paliaubas prilygino gyvybę palaikančiui aparatui: vis garsiau kalbama apie puolimą
D. Trumpas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „beveik iš karto“ perims šią Karibų jūros salą, esančią prie Floridos valstijos krantų. Be to, po JAV karinės operacijos, kurios tikslas buvo nuversti ilgametį Venesuelos lyderį N. Maduro, jis sakė, kad Kuba bus kita.
Ši komunistinė sala vaidijasi su JAV administracijomis nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio, o Floridoje, kuri yra tik už maždaug 145 km, įsikūrusi didelė, politiškai įtakinga Kubos išeivių bendruomenė.
Venesuela buvo diplomatinis ir ekonominis skurdžios Kubos gelbėjimosi ratas, o po N. Maduro nuvertimo sala tapo dar labiau izoliuota. Naftos gamintoja Venesuela buvo pagrindinis Kubos degalų šaltinis, o dėl JAV veiksmų uždarius tiekimo maršrutą, dažnai kyla elektros energijos tiekimo sutrikimai.
Susiję straipsniai
D. Trumpas gegužės 1 d. paskelbė apie naujas ekonomines sankcijas, nukreiptas prieš pagrindinius Kubos ekonomikos sektorius. Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas pavadino tai „kolektyvine bausme“ ir „vienašališkomis prievartos priemonėmis“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Kubaderybos
Rodyti daugiau žymių