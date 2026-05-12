Dėl D. Trumpo sukelto neapibrėžtumo buvęs NATO vadovas ragina kurti naują demokratinį aljansą

„Nuo vaikystės žavėjausi JAV ir laikiau Jungtines Valstijas tikra laisvojo pasaulio lydere“, – antradienį iki prasidedant Kopenhagos demokratijos viršūnių susitikimui duodamas interviu bendrai pagrindinių tarptautinių naujienų agentūrų tarnybai „Democracy News Alliance“ sakė A. Rasmussenas.
„Tačiau atrodo, kad prezidentas Trumpas atsisako šių pareigų. Taigi mums reikia naujo laisvojo pasaulio lyderio“, – sakė A. Rasmussenas.
73-ejų A. Rasmussenas teigė, kad siūlomą aljansą galėtų sudaryti Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė, Japonija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Pietų Korėja, o jis galėtų būti pavadintas D7, kur raidė „D“ reikštų demokratiją.
„Jei veiksime išvien, jei sujungsime jėgas ir veiksime vieningai, tada tapsime galinga jėga“, – sakė A. Rasmussenas, kuris 2001–2009 m. ėjo Danijos ministro pirmininko pareigas, o 2009–2014 m. – NATO generalinio sekretoriaus pareigas.
Jis pasiūlė parengti „ekonominį 5 straipsnį“, panašų į NATO savitarpio gynybos nuostatą, pagal kurį ekonominis išpuolis prieš vieną narę būtų traktuojamas kaip išpuolis prieš visas nares ir kuriuo būtų siekiama pasipriešinti tokių šalių kaip Kinija ir, galbūt, Jungtinės Valstijos daromam ekonominiam spaudimui.
A. Rasmussenas taip pat paragino glaudžiau bendradarbiauti technologijų standartų srityje, mažinti priklausomybę nuo kritinių žaliavų ir didinti investicijas į Pietų pusrutulį kaip alternatyvą Kinijos finansavimui.
Jis teigė, kad vienų sąjungininkų grasinimai kitiems yra „nepriimtini“, omenyje turėdamas Vašingtono ir Kopenhagos ginčą dėl Danijos prižiūrimos Grenlandijos, ir nurodė, kad didžiausią susirūpinimą jam kelia D. Trumpo administracijos nenuspėjamumas.