PasaulisĮvykiai

ES planuoja pokalbius su Talibano atstovais Briuselyje

2026 m. gegužės 12 d. 15:39
Europos Sąjunga (ES) planuoja pokalbių į Briuselį pasikviesti Afganistaną valdančio Talibano atstovus. Susitikime bus kalbama apie afganistaniečių migrantų deportaciją į gimtinę, antradienį sakė ES atstovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Susitikimo su islamistais data esą dar nenustatyta. Atstovas pabrėžė, kad kvietimas nereiškia diplomatinio Talibano vyriausybės pripažinimo. Tai būtų pirmasis oficialus Talibano atstovų vizitas Briuselyje.
Islamistams prieš penkerius metus perėmus valdžią Afganistane, Vakarų šalys nepripažįsta Talibano vyriausybės. Prieš tai Afganistano vyriausybę du dešimtmečius rėmė JAV ir NATO daliniai. Talibams grįžus į valdžią, šimtai tūstančių afganistaniečių išvyko į Europą ieškoti prieglobsčio. Europos teisė leidžia deportuoti migrantus, kurie vykdo nusikaltimus ar kelia saugumo riziką. Tačiau nepalaikant diplomatinių santykių su Kabulu, deportacijų praktiškai neįmanoma įgyvendinti.
Europos Sąjunga (ES)AfganistanasTalibanas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.