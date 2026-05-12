ES planuoja pokalbius su Talibano atstovais Briuselyje

Susitikimo su islamistais data esą dar nenustatyta. Atstovas pabrėžė, kad kvietimas nereiškia diplomatinio Talibano vyriausybės pripažinimo. Tai būtų pirmasis oficialus Talibano atstovų vizitas Briuselyje.
Islamistams prieš penkerius metus perėmus valdžią Afganistane, Vakarų šalys nepripažįsta Talibano vyriausybės. Prieš tai Afganistano vyriausybę du dešimtmečius rėmė JAV ir NATO daliniai. Talibams grįžus į valdžią, šimtai tūstančių afganistaniečių išvyko į Europą ieškoti prieglobsčio. Europos teisė leidžia deportuoti migrantus, kurie vykdo nusikaltimus ar kelia saugumo riziką. Tačiau nepalaikant diplomatinių santykių su Kabulu, deportacijų praktiškai neįmanoma įgyvendinti.