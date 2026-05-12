Iš buvusios V. Zelenskio spaudos sekretorės – šokiruojantys pareiškimai

T. Carlsonas yra žinomas dėl reguliariai skleidžiamų antiukrainietiškų ir manipuliatyvių žinučių. Šis pokalbis jau sukėlė nuostabą ir pasipiktinimą dėl Y. Mendel pozicijos tarp Ukrainos žiniasklaidos profesionalų.
Interviu pradžioje, kurio įrašas gegužės 11 d. buvo paskelbtas Tuckerio Carlsono „YouTube“ kanale, Y. Mendel teigė, kad ji „neatėjo teisinti Rusijos invazijos“ ir „neteisina Vladimiro Putino“.
„Tačiau šis karas jau nebėra juodai baltas — jis yra tamsus ir dar tamsesnis“, — sakė buvusi V. Zelenskio spaudos sekretorė.
Vėliau ji plėtojo savo mintį, išsakydama įvairius teiginius, prielaidas ir manipuliacijas, susijusias su įvykiais po jos darbo Prezidento biure, kurį Mendel paliko 2021 m. vasarą.
Y. Mendel teigė, kad „vienintelis būdas šiandien paremti Ukrainą yra stumti ją taikos susitarimo link“.
V. Putiną ji pavadino „blogiu“, tačiau „blogiu“ pavadino ir V. Zelenskį, kuris esą „vaidina meškiuką prieš kameras“, tačiau „virsta grizliu, kai užgęsta šviesos“ ir „naikina žmones“.
Ukrainietė tvirtino, kad per 2022 m. Stambulo derybas (kuriose Y. Mendel nedalyvavo ir nebuvo į jas įtraukta) V. Zelenskis esą sutiko atiduoti Donbasą Rusijai.
Ji taip pat pakartojo Rusijos propagandoje nuolat naudojamą tezę, kad tokiam „susitarimui“ neva sutrukdė tuometinio Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Boriso Johnsono vizitas į Kyjivą.
Y. Mendel teigė, kad 2019 m. V. Zelenskis per asmeninį pokalbį pažadėjo V. Putinui, jog Ukraina niekada nestos į NATO.
Pasak Y. Mendel, tai įvyko per Normandijos viršūnių susitikimą Paryžiuje 2019 m. gruodį.
„Labai mažai žmonių žino, kad būtent jis [Zelenskis] tai pažadėjo“, — sakė ji, remdamasi savo asmeniniu dalyvavimu susitikime.
Buvusi prezidento spaudos sekretorė išsakė nuomonę, kad karas ukrainiečiams esą „prarado prasmę“.
„Jei karas vyksta dėl stojimo į NATO, Ukraina neturi jokių galimybių įstoti. Jei jis prieš V. Zelenskį, tuomet jis yra pagrindinis jo naudos gavėjas. Jei dėl teritorijų susigrąžinimo — Ukraina jas praras per trejus metus. Jei dėl demokratijos — tai dabar šalyje demokratijos nėra“, — teigė ji.
Y. Mendel taip pat tvirtino, kad dirbdamas Prezidento biure V. Zelenskis esą laikė Ukrainą „nepasirengusia demokratijai“, ir apkaltino prezidentą veikimu „be prasmės“.
Ukrainietė teigė, kad jis yra „emociškai nekontroliuojamas“, „keičia kaukes“ ir esą „neturi empatijos, o tik ją vaidina“.
Atsakydama į Tuckerio Carlsono klausimą, ar Ukrainos prezidentas vartoja narkotikus, Y. Mendel leido suprasti, kad tai esą yra „vieša paslaptis“.
Ukrainietė taip pat tvirtino, kad Ukrainoje „viskas uždrausta“, o 9 val. tylos minutę, skirtą žuvusiems Ukrainos gynėjams ir Rusijos nužudytiems civiliams pagerbti, pavadino „keista taisykle“.
Pasak Y. Mendel, „labai keista“, kad tuo metu Ukrainoje sustoja automobiliai ir grojamas valstybės himnas.
Interviu pabaigoje ji į V. Putiną kreipėsi rusų kalba. Y. Mendel apeliavo į Rusijos diktatoriaus „gyvenimišką patirtį“, paminėjo savo kilmę iš Chersono ir ragino jį sustabdyti „dronų safarį“ prieš miesto gyventojus.
Tuo pačiu ji Rusijos plataus masto nusikalstamą invaziją apibūdino kaip „karą be nugalėtojo“, kuriame „slavai žudo slavus“, ir leido suprasti, kad V. Putinas galbūt nežino apie šiuos Rusijos karo nusikaltimus.
„Vladimirai Vladimirovičiau, aš neturiu jūsų gyvenimiškos patirties. Nesuprantu, kaip jūs matote šį pasaulį. Tačiau aš nesu NATO atstovė, nesu Vakarų atstovė, nedirbu V. Zelenskiui. Aš nesu jūsų politinė priešininkė. Aš visiškai nesu jums grėsmė.
Aš esu ukrainietė moteris iš Ukrainos provincijos miesto Chersono. Jūs sakote, kad esate Dievo žmogus. Tačiau tai, kas vyksta Ukrainoje, neturi nieko bendro nei su Dievu, nei su žmogiškumu.
Jūs sakote, kad norite taikos. Taika yra vienintelis dalykas, kurį dabar galima padaryti. Taika yra vienintelis įmanomas dalykas, kuris padarys ir Ukrainą, ir Rusiją laimėtojomis. Šiame kare nėra nugalėtojo, jo nėra. Abi šalys pralaimi, slavai žudo slavus.
Aš esu iš Chersono. Manau, kad jūsų kariuomenė jums pasakoja tik kilnius dalykus, tik apie pergales. Tačiau Chersone vyksta dronų safaris. Galite manyti, kad tai Vakarų propaganda, tačiau egzistuoja žmonių tiesa“, – dėstė ji.
Šie niekuo nepagrįsti pareiškimai, stipriai primenantys Kremliaus melagingus propagandinius naratyvus, sulaukė didelės kritikos iš Ukrainos visuomenės ir politikų.
Ukrainos prezidento kanceliarija paneigė Y. Mendel pareiškimus, ypač apie tariamą Kyjivo pasirengimą 2022 m. atiduoti Donbaso teritorijas.
Pranešime teigiama, kad ji neturėjo prieigos prie valstybinių sprendimų priėmimo, nedalyvavo derybų procese, o Prezidento kanceliarija tiesiogiai suabejojo jos pareiškimų adekvatumu.
„Ši ponia nedalyvavo derybose, nedalyvavo priimant sprendimus, jau seniai yra praradusi sveiką protą, todėl rimtai komentuoti, kas jai ką pasakoja ir ar tai iš tiesų įvyko, nėra prasmės“, – žurnalistams sakė Prezidento kanceliarijos atstovai.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha Mendel pareiškimus pavadino „ataka prieš savo pačios šalį“.
„Visas šis melas ir manipuliacijos yra nukreipti prieš Ukrainos interesus ir palaiko Rusijos reikalavimus bei ultimatumus.
Šlykštu, kai dėl „šlovės“ tokie veikėjai yra pasirengę žeminti savo valstybę ir nuolankiai tarnauti Rusijos propagandai. Juk šis žmogus nėra pirmasis, prisijungęs prie Rusijos propagandos ir naratyvų bendrininkų klubo. Tačiau tai – bilietas į vieną pusę“, – pažymėjo A. Sybiha.
