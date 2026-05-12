Iš K. Starmerio vyriausybės atsistatydina pirmoji ministrė ir ragina britų premjerą trauktis

Bendruomenių ministrė atsistatydino tuo metu, kai vienas iš artimiausių K. Starmerio padėjėjų atsisakė pasakyti, ar jis ves Leiboristų partiją į kitus rinkimus, nes jis susilaukia vis daugiau raginimų palikti postą.
Artimas K. Starmerio sąjungininkas, jo vyriausiasis sekretorius Darrenas Jonesas antradienį pareiškė, kad ministras pirmininkas „girdi kolegas“, kurie prašo jo nustatyti pasitraukimo tvarkaraštį, tačiau pats priims sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Jis įspėjo premjero varžovus, kad tai yra „varginantis“ darbas.
„Visi, kurie mano, kad gali tiesiog pradėti ministro pirmininko darbą ir išspręsti visas mūsų problemas tarsi antrasis Mesijas, tikriausiai nėra pakankamai gerai apgalvoję, kaip tai sunku“, – sakė jis.
M. Fahnbulleh, kuri yra artima energetikos sekretoriui Edui Milibandui, nurodė, kad ragina „ministrą pirmininką pasielgti teisingai šalies ir partijos atžvilgiu ir nustatyti sklandaus perėjimo tvarkaraštį“.
Pekamui atstovaujanti parlamentarė pažymėjo, kad vietos valdžios rinkimuose buvo girdima žinia, jog ministras pirmininkas „prarado visuomenės pasitikėjimą“.
Praėjusią savaitę Anglijoje, Velse ir Škotijoje vykusiems rinkimams pasibaigus skaudžiais rezultatais, daugiau kaip 70 Leiboristų partijos parlamentarų viešai paragino K. Starmerį trauktis.
Pirmadienį sakydamas kalbą, K. Starmeris savo ruožtu pabrėžė, kad neatsistatydins ir įrodys, jog juo abejojantys žmonės klysta, ir kad stos į kovą dėl vadovo posto.