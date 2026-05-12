JK premjeras K. Starmeris priešinasi raginimams atsistatydinti, o jo Leiboristų partija – susiskaldžiusi

Tačiau daugiau kaip 100 parlamento narių nuo Leiboristų partijos pasirašė pareiškimą, kuriame išreiškė paramą savo lyderiui, taip išryškindami gilų susiskaldymą sunkumų patiriančios valdančiosios partijos viduje.
K. Starmeris, valdžioje esantis tik 22 mėnesius, per svarbų susitikimą savo aukščiausio rango komandai pareiškė, kad tęsia šalies valdymą, ir drąsino visus pretendentus į lyderius mesti jam iššūkį.
Iki 16.00 val. (15.00 val. Grinvičo laiku) nė vienas aukšto rango kabineto ministras viešai nepareikalavo, kad premjeras pasitrauktų, nors, kaip pranešama, kai kurie iš jų privačiai jam siūlė apsvarstyti savo ateitį.
Susiję straipsniai
„Leiboristų partija turi procedūrą, kaip mesti iššūkį lyderiui, ir ji nebuvo pradėta“, – sakė K. Starmeris ministrams, niekam viešai nepaskelbus savo kandidatūros.
„Šalis tikisi, kad mes tęsime valdymą. Būtent tai aš ir darau, ir turime daryti tai kaip kabinetas“, – pridūrė jis.
„Padaryti gerą darbą“
Daugiau nei 80 iš 403 Leiboristų partijos parlamento narių jau paragino K. Starmerį nedelsiant pasitraukti iš pareigų arba nustatyti aiškų savo pasitraukimo grafiką.
Miatta Fahnbulleh antradienį tapo pirmąja atsistatydinusia jaunesniąja ministre, ji paragino K. Starmerį „padaryti gerą darbą šalies ir partijos labui ir nustatyti tvarkingo valdžios perdavimo grafiką“.
Tada iš ministrės pareigų pasitraukė Jess Phillips, kuri laiške K. Starmeriui pareiškė, kad nemato pokyčių, kurių „aš ir šalis tikimės“. Po jos pareigas paliko dar du jaunesnieji ministrai – Alex Davies-Jones ir Zubiras Ahmedas.
Vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood pirmadienį vakare tapo aukščiausia vyriausybės pareigūne, patarusia K. Starmeriui apsvarstyti savo poziciją, praneša JK žiniasklaida.
Laikraščiai pranešė, kad ministro pirmininko pavaduotojas Davidas Lammy ir užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper taip pat kalbėjosi su K. Starmeriu apie jo poziciją.
Nė vienas jų iškart po vyriausybės posėdžio viešai nieko nekomentavo.
Keli kabineto ministrai po susitikimo palaikė K. Starmerį, įskaitant gynybos sekretorių Johną Healey, kuris įspėjo, kad „didesnis nestabilumas neatitinka Didžiosios Britanijos interesų“.
Technologijų sekretorė Liz Kendall sakė, kad premjerą „visiškai palaiko“, o verslo ir prekybos sekretorius Peteris Kyle‘as teigė, kad K. Starmeris „rodo tikrai tvirtą lyderystę“.
Daugiau nei 100 JK parlamento narių nuo Leiboristų partijos pasirašė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „dabar ne laikas varžyboms dėl lyderio posto“, ir priduriama, kad, norint susigrąžinti rinkėjų pasitikėjimą, darbą „reikia pradėti jau šiandien – mums visiems bendrai dirbant ir stengiantis įgyvendinti pokyčius, kurių reikia šaliai“.
Pagal partijos taisykles bet kuriam pretendentui reikia 81 leiboristų parlamento nario, t. y. 20 proc. partijos narių parlamente, paramos, kad būtų pradėta procedūra dėl lyderio keitimo.
K. Starmeris, kurio vyriausybė trečiadienį turi pateikti išsamesnius teisėkūros planus, pažadėjo kovoti prieš bet kokį bandymą jį nuversti.
Procedūra greičiausiai sukeltų žalingas vidines kovas, partijos kairiojo ir dešiniojo sparno parlamentarams stengiantis arba iškelti savo pageidaujamą kandidatą, arba paremti K. Starmerį.
Kam galėtų pasisekti?
Jau seniai sklando gandai, kad sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas ir buvusi ministro pirmininko pavaduotoja Angela Rayner gali bandyti nuversti K. Starmerį. Tačiau nė vienas iš jų nėra visuotinai populiarus leiboristų gretose.
Dar vienas plačiai aptarinėjamas pretendentas, Didžiojo Mančesterio meras Andy Burnhamas, negali kandidatuoti, nes nėra parlamento narys.
Kai kurie jo šalininkai nori, kad K. Starmeris nustatytų savo pasitraukimo datą, kad A. Burnhamas pirmiausia galėtų tapti parlamento nariu.
Spaudimas K. Starmeriui padidėjo po to, kai leiboristai praėjusį ketvirtadienį vykusiuose vietos rinkimuose prarado šimtus tarybų narių mandatų, pralaimėję kraštutinių dešiniųjų partijai „Reform UK“ ir kairiųjų populistų Žaliųjų partijai.
Leiboristai taip pat prarado šimtmetį trukusį dominavimą Velse ir sulaukė Škotijos nacionalinės partijos smūgio regioniniame parlamente Edinburge.
Rinkimų rezultatai K. Starmeriui papildomai apkartino pastaruosius kelis mėnesius, per kuriuos įvyko skandalas dėl jo sprendimo paskirti, o vėliau atleisti iš ambasadoriaus Vašingtone pareigų JAV nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino buvusį draugą Peterį Mandelsoną.
K. Starmeriui taip pat nepavyko paskatinti žadėto ekonomikos augimo, kuris palengvintų gyvenimą britų piliečiams, kenčiantiems dėl išaugusių pragyvenimo išlaidų.
Pirmadienį jis pažadėjo, kad leiboristai bus „geresni“ ir ryžtingesni, taip norėdamas nuraminti nepatenkintus rinkėjus, nekantriai laukiančius permainų.