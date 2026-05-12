PasaulisĮvykiai

Kruvinos šaudynės Nicoje prie parduotuvės: 2 žmonės žuvo, keletas buvo sužeista

2026 m. gegužės 12 d. 06:54
Nicos vietos valdžios institucijos pirmadienį pranešė, kad per šaudynes šiame pietų Prancūzijos pakrantės mieste du žmonės žuvo, dar šeši buvo sužeisti, kai kurie iš jų – sunkiai.
Daugiau nuotraukų (1)
Prokuratūra pranešė, kad elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo prie vienos maisto prekių parduotuvės, esančios netoli žinomos narkotikų platinimo vietos, ir pradėjo šaudyti iš pistoleto. Įvykio vietoje rasta septyniolika šovinių tūtelių. Šaulys po to paspruko netoliese stovėjusiu automobiliu.
Pasak valdžios institucijų, šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Le Mulė rajonas dažnai tampa smurtinių nusikaltimų vieta ir yra laikomas problemine zona.
Naujasis Nicos meras Éricas Ciotti platformoje „X“ pranešė, kad trijų iš šešių sužeistųjų būklė yra sunki, ir pridūrė, kad dar trys asmenys patyrė šoką.
Susiję straipsniai
Šaudynės Austrijoje: žuvo trys žmonės, tarp jų – šaulys

Šaudynės Austrijoje: žuvo trys žmonės, tarp jų – šaulys

Policija: per trejus metus Švedijoje per šaudynes žuvo 23 atsitiktiniai praeiviai

Policija: per trejus metus Švedijoje per šaudynes žuvo 23 atsitiktiniai praeiviai

Skaitytoja iš lūpų įgarsino D. Trumpo žodžius apie V. Putiną: „Jis išnaikins visus gyventojus“

Skaitytoja iš lūpų įgarsino D. Trumpo žodžius apie V. Putiną: „Jis išnaikins visus gyventojus“

E. Ciotti paragino Prancūzijos vyriausybę skirti išteklių, kad būtų išspręsta situacija Le Mulė rajone, ir, kalbėdamas apie „karą“ su prekyba narkotikais, kritikavo personalo trūkumą, kurį miestas išgyvena jau daugelį metų.
Kaip pranešė valdžios institucijos, pradėtas tyrimas – be kita ko, dėl įtariamo organizuotos gaujos įvykdytos tyčinės žmogžudystės. Prokurorai nurodė, kad trys iš sužeistųjų jau buvo teisti už nusikaltimus, susijusius su prekyba narkotikais. Nė vienas iš žuvusiųjų teistumo neturėjo.
NicaPrancūzijašaudynės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.