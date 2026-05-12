Niujorke atidaryta laikina paroda, kurioje eksponuojamos J. Epsteino bylos – visi 3,5 mln. puslapių

Biblioteka, pavadinta „Donaldo J. Trumpo ir Jeffrey Epsteino memorialinė skaitykla“, įrišo visus pagal Epsteino bylų skaidrumo įstatymą paskelbtus dokumentus į 3437 tomus, visi sunumeruoti ir sudėti į lentynas.
„Tiesą sunku paneigti, kai ji atspausdinta ir įrišta jums pamatyti“, – rašoma ekspoziciją surengusios Vašingtone įsikūrusios ne pelno siekiančios organizacijos „Primary Facts Institute“ svetainėje.
Norintieji pamatyti bylas Tribekos bibliotekoje gali tai padaryti užsiregistravę internetu.
Tačiau dėl Teisingumo departamento padarytų klaidų, kai nebuvo redaguotos kai kurių į dokumentus įtrauktų aukų pavardės, plačiajai visuomenei neleidžiama susipažinti su bylomis. Parodoje siūlomos išimtys kai kuriems specialistams, pavyzdžiui, žurnalistams ir teisininkams.
Parodoje taip pat pateikiama informacija apie ilgalaikius prezidento Donaldo Trumpo ir J. Epsteino santykius. J. Epsteinas mirė federalinėje areštinėje 2019 m., laukdamas teismo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis su tikslu seksualiai juos išnaudoti, įskaitant nepilnamečius.
Jiedu daug dešimtmečių buvo draugai, bet, kaip pranešama, 2004 m. susipyko dėl nekilnojamojo turto sandorio. Pranešta, kad tada D. Trumpas pasmerkė buvusį sąjungininką. Jis ne kartą neigė padaręs ką nors bloga, nors minimas vadinamosiose Epsteino bylose.
„Esame demokratiją remianti organizacija, kurios tikslas – šviesti visuomenę, pasitelkiant tokio tipo muziejus ir kitas realias patirtis, kad žmonės žinotų apie korupciją Jungtinėse Valstijose ir pavojus demokratijai“, – sakė Davidas Garrettas, vienas iš projekto kūrėjų.
Jis teigė manantis, kad „reikia tikro visuomenės pasipiktinimo“ D. Trumpo administracijos požiūriu į dokumentų paviešinimą, daugelis kaltina teisingumo pareigūnus slepiant D. Trumpo ir J. Epsteino ryšius. D. Garrettas pridūrė, kad šia paroda siekiama „padėti sukelti visuomenės pasipiktinimą, kad būtų prisiimta tikra atsakomybė“.
Paroda visuomenei atvira iki gegužės 21 dienos.