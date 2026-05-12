Prie Malaizijos krantų nuskendus migrantų laivui dingo 14 žmonių, 23 buvo išgelbėti

2026 m. gegužės 12 d. 09:34
Prie Pangkoro salos ties Malaizijos vakarine pakrante nuskendo laivas, kuriuo plaukė 37 nelegalūs migrantai, manoma, iš Indonezijos, pranešė jūrų tarnybos. 14 žmonių vis dar yra dingę.
Malaizijos jūrų teisėsaugos agentūra (MMEA) Perake pranešė gavusi vietos žvejo pranešimą ankstų pirmadienio rytą, kai jis aptiko jūroje plūduriuojančius išgyvenusiuosius.
Per pirminį tyrimo nustatyta, kad laive buvo iš viso 37 migrantai. 23 buvo išgelbėti, likusių asmenų paieška tęsiama, sakoma pirmadienio vakarą paskelbtame MMEA pranešime.
Jame taip pat sakoma, kad pirminiai tyrimai parodė, jog migrantai gegužės 9 d. išvyko iš Kisarano Indonezijoje ir plaukė į kelias vietas Malaizijoje, įskaitant Penangą, Terenganu, Selangorą ir Kvala Lumpūrą.
Agentūra pranešė dislokavusi laivus, sraigtasparnį ir stebėjimo orlaivį dingusiųjų paieškai. Išgelbėtieji buvo perduoti policijai tolesniam tyrimui.
Gana turtingoje Malaizijoje gyvena milijonai migrantų iš skurdesnių Azijos regionų, daugelis jų neturi dokumentų ir dirba tokiose pramonės šakose kaip statybos ir žemės ūkio.
Tačiau jų kelionės, kurias palengvina prekybos žmonėmis sindikatai, dažnai yra pavojingos, per jas laivai apvirsta. Per vieną iš kruviniausių pastarųjų incidentų 2025 m. lapkritį žuvo 36 migrantai, jų laivui apvirtus netoli Tailando ir Malaizijos pakrantės.
