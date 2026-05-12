Rusijos mokykloje – pneumatinio ginklo šūviai, yra sužeistų

Regioninė Vidaus reikalų ministerija naujienų agentūrai „Interfax“ patvirtino, kad šaudynės įvyko 1-ojoje mokykloje. Šūvius paleidęs paauglys pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas.
Preliminariais duomenimis, du mokiniai buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, jų gyvybei pavojus negresia. „93.ru“ praneša, kad devintokas šaudė iš trauminio pistoleto.
Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas sakė, kad mokinys į mokyklą atsinešė pneumatinį ginklą ir „sužeidė du mokinius“.
„Dabar turime išsiaiškinti, kaip vidurinės mokyklos mokiniui pavyko atsinešti ginklą. Atliksime mokyklos administracijos ir apsaugos įmonės patikrinimą, į savivaldybę jau išsiųsta regioninės Švietimo ministerijos komisija“, – pridūrė gubernatorius.
Su Rusijos saugumo tarnybomis susijęs platformos „Telegram“ kanalas „Baza“ praneša, kad šaulys yra 16 metų amžiaus, o jo šūviai sužalojo du 15-mečius mokinius: vieną į smilkinį, kitą į pilvą.