Rusijos mokykloje – pneumatinio ginklo šūviai, yra sužeistų

2026 m. gegužės 12 d. 15:58
Krasnodaro krašto mieste Gulkevičiuose devintokas pradėjo šaudyti atsineštu pneumatiniu ginklu, sužeisdamas du kitus mokinius. Apie tai pranešė Krasnodare įsikūręs naujienų portalas 93.ru, kurį cituoja „Meduza“.
Regioninė Vidaus reikalų ministerija naujienų agentūrai „Interfax“ patvirtino, kad šaudynės įvyko 1-ojoje mokykloje. Šūvius paleidęs paauglys pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas.
Preliminariais duomenimis, du mokiniai buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, jų gyvybei pavojus negresia. „93.ru“ praneša, kad devintokas šaudė iš trauminio pistoleto.
Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas sakė, kad mokinys į mokyklą atsinešė pneumatinį ginklą ir „sužeidė du mokinius“.
„Dabar turime išsiaiškinti, kaip vidurinės mokyklos mokiniui pavyko atsinešti ginklą. Atliksime mokyklos administracijos ir apsaugos įmonės patikrinimą, į savivaldybę jau išsiųsta regioninės Švietimo ministerijos komisija“, – pridūrė gubernatorius.
Su Rusijos saugumo tarnybomis susijęs platformos „Telegram“ kanalas „Baza“ praneša, kad šaulys yra 16 metų amžiaus, o jo šūviai sužalojo du 15-mečius mokinius: vieną į smilkinį, kitą į pilvą.
