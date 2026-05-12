Serbijoje pirmą kartą vyksta bendros karinės pratybos su NATO

Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių Aljanso šalių dalyvauja „NATO-Serbijos“ pratybose teigė ministerija.
Tai pirmosios karinės pratybos, vykdomos tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 m. Aljanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu.
Antradienį paskelbtose nuotraukose matyti, kaip Serbijos ir NATO kariai dabar stovi petys į petį kariniame poligone netoli Bujanovaco pietų Serbijoje, prie abiejų šalių šarvuočių.
Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23 d. pagal NATO programą „Partnerystė taikos labui“, kuri, pasak Belgrado, „gerbia Serbijos karinį neutralumą“.
„Bendradarbiavimu siekiama išsaugoti taiką ir stabilumą regione“, – teigė ministerija.
Serbija yra viena iš nedaugelio Balkanų šalių, nepriklausančių Aljansui, nes Belgradas seniai laikosi neutralumo politikos ir palaiko glaudžius ryšius su NATO bei Rusija.
Serbija jau beveik du dešimtmečius dalyvauja programoje „Partnerystė taikos labui“ ir reguliariai rengia pratybas su NATO šalimis narėmis.
Per pastarąjį dešimtmetį šalis taip pat daug investavo į ginkluotę, pirkdama ginklų iš NATO valstybių narių, taip pat iš Rusijos ir Kinijos.
„Tai svarbi mokymų veikla. Ji bus rengiama Serbijoje ir vykdoma visapusiškai gerbiant Serbijos deklaruojamą karinio neutralumo politiką“, – prieš pratybas AFP sakė vienas NATO pareigūnas.
NATO vadovaujamos taikos palaikymo pajėgos Kosove dislokuotos nuo karo pabaigos šioje buvusioje Serbijos provincijoje, kurios nepriklausomybės Belgradas niekada nepripažino.