Didžiulis užrašas ankstų šeštadienio rytą ant Narvos pilies vėliavos bokšto iškeltas jau ketvirtus metus iš eilės. Muziejus socialiniuose tinkluose estų, rusų ir anglų kalbomis paskelbė, kad plakatas pakeltas „kaip priminimas apie tebesitęsiantį karą Ukrainoje ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones ir žmoniją“.
Vaizdo įraše matyti nedidelis atstumas tarp Estijos ir Rusijos per upę, taip pat ant upės kranto įrengtos scenos. Kiek anksčiau Rusija pastatė scenas ant Narvos upės krantų, aiškiai matomas Estijos pusėje, kad transliuotų savo Pergalės dienos minėjimą, žymintį Antrojo pasaulinio karo pabaigą.
Viena pagrindinių Rusijos minėjimų dalių yra jos vaidmens „išlaisvinant“ Europą nuo nacistinės Vokietijos akcentavimas. Narvos gyventojų daugumą sudaro rusakalbiai, o daug žmonių šią datą mini prisimindami kare žuvusius artimuosius.
Tačiau Estijai ir Baltijos valstybėms ši diena reiškia antrosios sovietinės okupacijos pradžią, kuri truko nuo 1945 iki 1991 metų. Estijos saugumo tarnybos teigia, kad ekranai įrengti tik prie upės, atsukti į Narvą, ir niekur kitur mieste Ivangorodo gyventojams.
Gegužės 9-ąją plakatas, kuriame D. Putinas vadinamas karo nusikaltėliu, vėl buvo išskleistas tuo metu, kai Ivangorode vyksta propagandinis koncertas su ekranu, nukreiptu per upę. Šią informaciją pateikė Sergei Stepanovas iš ERR.
Vidaus saugumo tarnyba (ISS/KAPO) pareiškė, kad „koncerto ir politinio mitingo“ organizatoriai mėgina karo aukų atminimui suteikti „netinkamą ir cinišką, agresyviai politinį prasmės sluoksnį, išnaudodami Narvos gyventojų emocijas“.
2023 metais, reaguodama į tai, Narvos muziejaus vadovė Maria Smorževskihh-Smirnova pakabino plakatą ant pilies sienos, nukreiptos į Rusiją. Pernykštėje plakato versijoje D. Putinas buvo lyginamas su Adolfu Hitleriu.
Pernai M. Smorževskihh-Smirnova Rusijos teismo už akių buvo nuteista 10 metų kalėti lagerio tipo kolonijoje už savo veiksmus. Tais pačiais metais po viešo balsavimo ji buvo išrinkta Estijos metų europiete.
Šeštadienį Narva savo miesto centre taip pat rengia Europos dienos koncertą. Jame dalyvaus Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas iš Reformų partijos.
