Turkija po 12 metų atidarė sienos perėją su Sirija

Ši pasienio perėja 2014 m. dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Nuo tada sienos kirtimo punktas buvo atidarytas tik humanitarinei pagalbai gabenti, „Anadolu“ citavo Akčakalo merą Abdülhakimą Ayhaną iš valdančiosios AKP partijos.
„Paisydama savo piliečių saugumo“, Turkija laikė sieną uždarytą, o dabar „reikalingos saugumo sąlygos sukurtos“, sakė jis per atidarymo ceremoniją. 2019 m. Akčakalas buvo placdarmas Turkijos karinei operacijai prieš kurdų kovotojus Šiaurės Sirijoje.
Sirijos pusėje yra Tel Abjado miestas, kurį šiuo metu valdo prezidento Ahmedo al Sharaa pereinamojo laikotarpio vyriausybė. Po buvusio Sirijos diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo 2024 m. gale Sirija ir Turkija atnaujino savo diplomatinius santykius.
Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni; agentūros „Anadolu“ duomenimis, 2025 m. Turkijos eksportas į Siriją siekė daugiau nei 2,5 mlrd. JAV dolerių.
Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 m. temdė įtampa. Ankara 2012 m. nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po B. al Assado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske.