A. Lukašenka paskelbė rotacinę mobilizaciją: „Visi ruošiamės karui“

„Mes atrankos būdu mobilizuosime karines dalinius, kad parengtume juos karui“, – sakė A. Lukašenka.
„Duos Dievas, galbūt pavyks jo išvengti. Mes visi ruošiamės karui“, – pridūrė jis.
Kaip pranešė agentūra „Belta“, ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškų didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus paeiliui šaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas.
Šis sprendimas buvo priimtas atlikus šalies ginkluotųjų pajėgų kovinės parengties patikrinimą, po kurio Gynybos ministerijoje įvyko „rimta diskusija“ nustatytiems trūkumams aptarti, paaiškino A. Lukašenka.
Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18–27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos.
Baltarusija karo metu buvo viena iš artimiausių Rusijos sąjungininkių, leidusi Maskvai pasinaudoti savo teritorija kaip atsparos tašku 2022 m. invazijai pradėti.
