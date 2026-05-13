Apeliaciniame procese prokuratūra vėl reikalauja skirti N. Sarkozy septynerių metų kalėjimo bausmę

2026 m. gegužės 13 d. 20:19
Apeliaciniame procese prieš buvusį Prancūzijos prezidentą Nicolas‘ą Sarkozy dėl rinkimų kampanijos finansavimo pinigais iš Libijos prokuratūra trečiadienį vėl pareikalavo septynerių metų laisvės atėmimo bausmės. Be to, ji pareikalavo skirti 300 tūkst. eurų baudą bei penkeriems metams atimti teisę būti renkamam. Tokie pat prokuratūros reikalavimai buvo ir procese pirmosios instancijos teisme.
2025 m. teisėjai skyrė N. Sarkozy penkerių metų laisvės atėmimo bausmę dėl nusikalstamo susivienijimo sudarymo, nurodydami bausmės vykdymą pradėti nedelsiant. Tačiau pritrūkus įrodymų, jis buvo išteisintas dėl korupcijos. N. Sarkozy tapo pirmuoju buvusiu ES šalies vadovu, sėdusiu į kalėjimą. Tačiau po trijų savaičių jis buvo paleistas anksčiau laiko.
Jau antradienį prokuratūra pareikalavo pripažinti N. Sarkozy kaltu pagal visus kaltinamuosius punktus, t. y. ir dėl korupcijos bei neteisėto rinkimų kampanijos finansavimo.
„Labai tikėtina, kad buvo susitarimas tarp N. Sarkozy ir (tuometinio Libijos vadovo) Muamaro al Gaddafi“, – sakė prokuroras Damienas Brunet‘as.
Prokuratūros teigimu, N. Sarkozy ir jo darbuotojas Claudeas Guéantas „mainais už Libijos pinigus“ turėjo siekti, kad būtų panaikintas arešto orderis Abdallahui Senoussi. M. Gaddafi svainis, tuometinis antras pagal rangą asmuo Libijos vadovybėje, Prancūzijoje už akių buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos dėl 170 gyvybių nusinešusio išpuolio prieš lėktuvą. C. Guéantui prokuratūra vėl pareikalavo šešerių metų laisvės atėmimo bausmės.
„N. Sarkozy pasinaudojo savo rinkimų kampanijos sąskaitomis, kad nuslėptų savo korupcines machinacijas su Libijos režimu“, – savo baigiamojoje kalboje sakė prokuroras D. Brunet‘as. 71-erių metų buvęs prezidentas apeliaciniame procese ir toliau neigė visus kaltinimus. Tikimasi, kad nuosprendis bus skelbiamas lapkričio mėnesį.
 
