Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus

„25-asis Knesetas bus paleistas nepasibaigus kadencijai. Kiti parlamento rinkimai įvyks Kneseto komiteto nustatytą dieną, kuri negali būti anksčiau nei po 90 dienų nuo šio įstatymo priėmimo“, – nurodoma partijos „Likud“ pateiktame įstatymo projekte.
Izraelio žiniasklaidos teigimu, įstatymo projektas dėl parlamento paleidimo gali būti pateiktas balsavimui gegužės 20 d.
Anksčiau planuota, kad parlamento rinkimai įvyks iki šių metų spalio 27 d.
B. Netanyahu partija pati pasiūlė paleisti parlamentą po to, kai pastarąją parą paaiškėjo, kad dabartinė valdančioji koalicija gali žlugti augant ultra žydų ultraortodoksų partijų nepasitenkinimui.
Šios partijos kaltina B. Netanyahu nevykdant pažado priimti įstatymą, kuris visam laikui nuo privalomosios karinės tarnybos atleistų jaunuolius iš žydų ultraortodoksų bendruomenės, kurie mokosi judaizmo dvasinėse seminarijose – ješivose.
Kelios opozicijos partijos tikėjosi pasinaudoti tokia padėtimi ir antradienį paskelbė ketinančios pristatyti savo įstatymo projektą dėl Kneseto paleidimo.
Tačiau, regis, kad tam kelią užkirto pačios „Likud“ pasiūlymas paleisti parlamentą, o tai leistų B. Netanyahu spręsti, kada įvyks nauji rinkimai.
Pagrindinės Izraelio opozicinės partijos lyderis Yairas Lapidas trečiadienį pareiškė, kad jo ir buvusio ministro pirmininko Naftali Bennetto aljansas „Beyahad“ yra pasirengęs pirmalaikiams rinkimams.