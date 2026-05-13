JAV prezidentas atvyko į Pekiną susitikti su Xi Jinpingu

Prezidentinis lėktuvas „Air Force One“ 19.50 val. (11.50 val. Grinvičo laiku) nusileido Pekino sostinės tarptautiniame oro uoste po ilgo skrydžio iš Vašingtono. Tai pirmasis JAV prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio pertraukos.
Nesutarimai dėl prekybos, Irano ir Taivano temdo itin lauktą didžiausių pasaulio ekonomikų lyderių susitikimą, kurį D. Trumpas dėl karo Artimuosiuose Rytuose jau buvo atidėjęs nuo kovo mėnesio.
Tačiau D. Trumpas, atrodo, rimtai nusiteikęs verslo susitarimams: „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas paskutinę minutę įsėdo į lėktuvą Aliaskoje, taip pat prezidentiniu lėktuvu keliavo ir „Tesla“ vadovas Elonas Muskas.
Įsibėgėjant pasaulinėms dirbtinio intelekto varžyboms, Kinijai šiuo metu draudžiama pirkti pažangiausius lustus, kuriuos gamina J. Huango įmonė, pagal JAV eksporto taisykles, kuriomis, pasak Vašingtono, siekiama ginti nacionalinį saugumą.
D. Trumpas kelionės metu socialiniame tinkle parašė, kad „prašys prezidento Xi, nepaprastai iškilaus lyderio, „atverti“ Kiniją, kad šie genialūs žmonės galėtų daryti savo stebuklus“.
Tikimasi, kad D. Trumpas, besilankantis Kinijoje pirmą kartą nuo 2017 m., savo pirmosios kadencijos laikų, sulauks prašmatnaus Kinijos pareigūnų sutikimo, o vizito dienotvarkė bus itin turininga.
D. Trumpas ir Xi ketvirtadienį 10.00 val. (2.00 val. Grinvičo laiku) surengs derybas prabangioje Pekino Didžiojoje liaudies salėje, kur vakare jų taip pat lauks valstybinis banketas.
Penktadienį, prieš JAV prezidentui išvykstant namo, jų laukia arbata ir darbiniai pietūs.
Išvykdamas iš Baltųjų rūmų D. Trumpas sakė, kad tikisi „ilgo pokalbio“ su Xi apie bendrą JAV ir Izraelio karą prieš Iraną, kuris Kinijai parduoda didžiąją dalį naftos, kuriai JAV taiko sankcijas.
Tačiau jis taip pat sumenkino nesutarimus, sakydamas žurnalistams, kad „nemanau, jog mums reikia kokios nors pagalbos dėl Irano“ iš Kinijos ir kad Xi į šį klausimą reagavo „palyginti gerai“.
Kinijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį teigė „sveikinanti“ D. Trumpo vizitą ir sakė, kad „Kinija yra pasirengusi dirbti kartu su Jungtinėmis Valstijomis... siekiant plėsti bendradarbiavimą ir reguliuoti nesutarimus“.
