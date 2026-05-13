Kinijos valstybinė žiniasklaida: Pietų Korėjoje prasidėjo Kinijos ir JAV prekybos derybos

Derybos vyko Inčono tarptautiniame oro uoste netoli Seulo, pranešė naujienų agentūra „Xinhua“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjeru He Lifengu, abu jie vadovavo ankstesniems derybų ratams.
Tikėtina, kad pareigūnai užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per D. Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.
Antradienį D. Trumpas pareiškė, kad paprašys prezidento Xi Jinpingo atverti Kiniją JAV verslui, kai jiedu šią savaitę susitiks Pekine svarbioms deryboms.
„Prašysiu prezidento Xi, nepaprastai iškilaus lyderio, atverti Kiniją, kad šie puikūs žmonės galėtų daryti stebuklus ir padėti Kinijos Liaudies Respublikai pasiekti dar aukštesnį lygį!“ – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas, turėdamas omenyje JAV verslo lyderius, lydėsiančius jį kelionėje.
D. Trumpo vizitas Kinijoje turi prasidėti trečiadienį ir yra pirmasis per beveik dešimtmetį JAV prezidento apsilankymą šioje šalyje. JAV lyderis sieks sustiprinti prekybą, nepaisant galimos trinties dėl Taivano ir Irano.
Antradienį išvykdamas iš Vašingtono į kelionę, atidėtą dėl karo, D. Trumpas teigė, kad tikisi ilgo pokalbio su kolega Xi Jinpingu apie Iraną, priklausomą nuo Kinijos kaip pagrindinės JAV sankcionuotos naftos klientės.
Kinija ir JAV pernai nustatė abipusius tarifus viena kitos eksportui, muitai viršija 100 procentų.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas spalio mėnesį Pietų Korėjoje vykusiame susitikime susitarė dėl metų trukmės prekybos paliaubų.
„Ekonominis saugumas yra nacionalinis saugumas“, – sakė S. Bessentas, socialiniuose tinkluose paskelbęs apie savo kelionę į Pietų Korėją. Jis pridūrė, kad po to vyks į Pekiną dalyvauti D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikime aukščiausiuoju lygiu.
Kartu su D. Trumpu į Kiniją keliauja daugiau nei dešimt verslo vadovų, įskaitant „Nvidia“ generalinį direktorių Jenseną Huangą ir „Tesla“ vadovą Eloną Muską.
