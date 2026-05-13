Nepaisant sankcijų, Pekinas leido M. Rubio atvykti – su nauja kiniška pavarde

Būdamas JAV senatoriumi, M. Rubio uoliai gynė žmogaus teises Kinijoje, ši į tai atsakė du kartus įvesdama jam sankcijas – tokią taktiką kur kas dažniau prieš savo priešininkes naudoja JAV.
Antradienį Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio 54 metų M. Rubio įsėsti į „Air Force One“ kartu su D. Trumpu ir pirmą kartą apsilankyti Kinijoje. D. Trumpas taip pat yra pirmasis per beveik dešimtmetį JAV prezidentas, su vizitu atvykstantis į šią Azijos valstybę.
„Sankcijos buvo nukreiptos prieš pono Rubio žodžius ir veiksmus Kinijos atžvilgiu, kai jis dirbo JAV senatoriumi“, – sakė Kinijos ambasados atstovas Liu Pengyu.
Kinija, regis, jau rado diplomatinį sprendimą, kai D. Trumpas paskyrė M. Rubio valstybės sekretoriumi ir nacionalinio saugumo patarėju. Prieš jam pradedant eiti pareigas 2025 m. sausį, Kinijos vyriausybė ir valstybinė žiniasklaida kitu hieroglifu, reiškiančiu „lu“, pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį.
Du diplomatai teigė manantys, kad šis pakeitimas buvo tiesioginis būdas Kinijai išvengti sankcijų taikymo, nes M. Rubio buvo uždrausta atvykti į šalį pagal senąją jo pavardės rašybą.
Valstybės departamento pareigūnas patvirtino tik tai, kad M. Rubio keliauja su D. Trumpu.
M. Rubio buvimas JAV prezidento lėktuve „Air Force One“ greitai patraukė dėmesį internete dėl kitos priežasties, kai Baltieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje jis matomas besiilsintis apsivilkęs „Nike“ sportinį kostiumą, panašų į tą, kokį sausio mėnesį vilkėjo nuverstas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro, kai JAV pajėgos jį pagrobė.
Kubiečių kilmės amerikietis M. Rubio, aršiai pasisakantis prieš komunizmą, buvo pagrindinis Kongreso įstatymo projekto, kuriuo Kinijai buvo įvestos plačios sankcijos dėl tariamo priverstinio darbo naudojimo daugiausia musulmoniškai uigūrų mažumai, autorius. Jis taip pat pasisakė prieš griežtas Pekino priemones Honkonge.
Per posėdį, kai buvo patvirtintas valstybės sekretoriumi, M. Rubio daug dėmesio skyrė Kinijai, ją apibūdino kaip precedento neturinčią priešininkę. Tačiau pradėjęs eiti pareigas M. Rubio parėmė D. Trumpą, kolegą Xi Jinpingą vadinantį draugu, ir sutelkė dėmesį į prekybos santykių kūrimą, o žmogaus teises sumenkino.
Vis dėlto pernai M. Rubio suteikė palengvėjimą Taivanui pareiškęs, kad D. Trumpo administracija nesiderės dėl savarankiškai valdomos demokratinės salos ateities, kad užsitikrintų prekybos susitarimą su Kinija.