Neramumai Filipinų Senate: aidėjo šūviai, žmonės paraginti slėptis

Tikėtasi, kad bus sulaikytas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) pagal arešto orderį ieškomas senatorius. 64-erių Ronaldas dela Rosa, kuris, būdamas policijos vadas, prezidentaujant buvusiam šalies vadovui Rodrigo Dutertei vadovavo „karui prieš narkotikus“, tinkle „Facebook“ buvo paskelbęs, kad netrukus bus sulaikytas. Jis paragino gyventojus mobilizuotis ir užkirsti kelią jo perdavimui TBT.
„Kreipiuosi į jus, tikiuosi, kad padėsite man. Neleiskite, kad dar vienas filipinietis būtų nugabentas į Hagą“, – kalbėjo senatorius vaizdo įraše iš savo biuro Senate, kuriame jis nuo pirmadienio buvo užsibarikadavęs.
TBT pirmadienį paskelbė apie lapkritį išduotą R. dela Rosos arešto orderį dėl nusikaltimų žmogiškumui. Dėl tų pačių kaltinimų praėjusiais metais jau buvo suimtas 81-erių R. Dutertė. Jis Hagoje laukia teismo proceso. R. dela Rosa, būdamas policijos vadas, buvo atsakingas už griežtus valdžios institucijų veiksmus, kurių metu buvo nužudyta tūkstančiai įtariamų narkotikų prekeivių.
Žmogaus teisių organizacijos kaltina policiją sistemingais žudymais ir nusikaltimų slėpimu. Policija atmeta kaltinimus ir teigia, kad daugiau nei 6 tūkst. žmonių, nužudytų per kovos su narkotikais operacijas, buvo ginkluoti ir priešinosi sulaikymui.