Svarbi NATO pajėgų Europoje vado žinia Lietuvai: JAV apie tai paskelbs artimiausiomis dienomis

„Kalbant apie 5 tūkst. karių (išvedamų iš Vokietijos – ELTA) – manau, kad Pentagonas paskelbs informaciją apie karių sudėtį artimiausiomis dienomis. Aš neturiu informacijos, kurią galėčiau paskelbti čia ir dabar: kaip ar kur tie kariai galėtų būti perkelti. Bet galiu užtikrinti, kad Jungtinės Valstijos yra visiškai įsipareigojusios Lietuvos gynybai ir visų rytinio flango (šalių – ELTA) gynybai, ypač Baltijos šalyse“, – antradienį per spaudos konferencija kalbėjo generolas.
„Visi mūsų Baltijos šalių sąjungininkai didina pastangas, didina išlaidas gynybai. Mūsų santykiai su Lietuva ir Latvija, Estija yra istoriniai, stiprūs ir labai didžiuojuosi čia būdamas šiandien“, – teigė A. G. Grynkewichius.
Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje.
R. Vaikšnoras: galėtume priimti 1 tūkst. karių
Anot Lietuvos kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie tūkstantį perdislokuotų amerikiečių karių.
„(…) Įvertinant Lietuvos infrastruktūrą mes galėtume apgyvendinti ir suteikti treniravimosi sąlygas iki brigados kovinės grupės dydžio padaliniui. Įvertinus tai, kad mes jau turime keletą padalinių amerikiečių (…), jeigu tai būtų greiti sprendimai (…). Būtų dar koks plius tūkstantis (karių – ELTA), kuriuos mes labai lengvai ir drąsiai galėtume priimti“, – antradienį žurnalistams teigė kariuomenės vadas.
Kaip skelbta, JAV prezidentas praėjusią savaitę užsiminė, kad iš Vokietijos atitraukiami amerikiečių kariai gali būti perkelti į Lenkiją. Šios valstybės vadovas prieš kelias dienas patvirtino, kad galėtų priimti JAV karius.
Kiek seniau JAV Vyriausybė pareiškė, kad per ateinančius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5 tūkst. karių. Anot D. Trumpo, jų gali būti „gerokai daugiau“. Šiuo sprendimu jis baudžia Vokietiją už kritiką dėl Irano karo, rašė „spiegel.de“.
