Kaip rašo nepriklausomas Rusijos leiginys „Agentstvo“, atsitiktinio praeivio vaidmenį atliko Aleksandras Bazarnijus, kuris anksčiau dirbo įmonėje, valdančioje V. Putino vilas ir jo partnerės Alinos Kabajevos motinos turtą.
Vaizdo įraše V. Putinas visureigiu „Aurus“ atvyksta į neįvardytą viešbutį, išlipa iš vairuotojo vietos ir eina į viešbučio vestibiulį. Ten jo laukia V. Gurevič.
Po to jie kartu eina prie automobilio.
V. Putinas kalba apie karo pabaigą, bet vilkina belaisvių mainus: į derybas siūlo įtraukti G. Schröderį
Pakeliui V. Putinas sutinka Sočio gyventoją, paspaudžia jam ranką ir klausia apie orą bei jo įspūdžius apie Maskvą. Vėliau, kaip nurodoma pranešime spaudai, prezidentas su mokytoja vyksta vakarieniauti į Kremlių.
Remiantis „Agentstvo“ išanalizuotais nutekintais duomenimis, A. Bazarnijus iš tiesų gyvena Sočyje.
2010–2011 m. jis dirbo apsaugos darbuotoju Krasnodaro įmonėse „Gazstroj bezopasnost“ ir „Svod International“. Jis taip pat dirbo įmonėje „Gross Group DI“, tikėtina, kaip vairuotojas.
Susiję straipsniai
Įmonė „Gross Group DI“, kaip 2022 m. rašė tiriamosios žurnalistikos portalas „Projekt“, priklauso su buvusiu žvalgybininku Sergejumi Tregubu susijusiai firmai „Vladenie-V“.
S. Tregubas valdo turtą „Gazprom“ vadovo Aleksejaus Milerio interesais ir vykdo jautrias šalies vadovybės užduotis. Įmonė „Svod International“ vėliau buvo pervadinta į „Gazprom Poljana“, kuri valdo to paties pavadinimo kurortą.
„Svod International“ taip pat prižiūrėjo medinį namelį „Ačipse“ netoli Krasnaja Polianos kurorto.
Šis namelis buvo vadinamas viena iš V. Putino rezidencijų. Įmonė taip pat valdė kitus prabangius kotedžus Krasnaja Polianoje, kurių nuomininkų tarpe buvo A. Kabajevos motina ir Rusijos nacionalinės gvardijos vadovo Viktoro Zolotovo sūnus.
RusijaVladimiras PutinasSočis
Rodyti daugiau žymių