Kinijoje – pompastiškas D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas

„Mūsų laukia nuostabi bendra ateitis“, – ketvirtadienį prasidedant susitikimui sakė D. Trumpas. Jis pagyrė jį priėmusios šalies vadovą, pavadindamas jį „puikiu lyderiu“. „Kartais kitiems nepatinka, kai tai sakau, bet aš vis tiek tai sakau, nes tai tiesa“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Xi Jinpingas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Jungtinių Valstijų ir Kinijos bendri interesai yra svarbesni už jų nesutarimus. Jis taip pat iškėlė klausimą, ar abi šalys galėtų sukurti „naują didžiųjų valstybių santykių modelį“.
Kinijos prezidentas užsiminė apie „Tukidido spąstus“ – šiuo terminu apibūdinama pavojinga konkurencija tarp kylančios ir jau įsitvirtinusios didelės valstybės.
Prie ilgo derybų stalo taip pat sėdėjo abiejų šalių vyriausybių atstovai, atsakingi už finansus, prekybą, gynybą ir užsienio reikalus.
Vakare Xi Jinpingas D. Trumpo garbei surengs valstybinį banketą. JAV prezidentas iš Kinijos išvyks penktadienį.
D. Trumpas ir Xi Jinpingas susitiko Pekine
Xi Jinpingas D. Trumpą pasveikino ketvirtadienį ryte (maždaug 10:00 val. vietos ir 2:00 val. Grinvičo laiku) prabangioje Didžiojoje liaudies salėje, kur buvo surengtas iškilmingas priėmimas, visiškai neatspindėjęs itin įtemptų šių dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų santykių.
D. Trumpo lydimas Xi Jinpingas paspaudė ranką keliems JAV pareigūnams, tarp jų – Pentagono vadovui Pete‘ui Hegsethui ir valstybės sekretoriui Marco Rubio, kuris visą savo karjerą garsėjo kaip aršus Pekino priešininkas.
D. Trumpui ir Xi Jinpingui stovint susirinkusiųjų centre, patrankoms griaudėjant kinų karinis orkestras sugrojo iš pradžių Jungtinių Valstijų, o po to – Kinijos himną.
Aikštėje, pro kurią ėjo D. Trumpas ir Xi Jinpingas, straksėjo ryškių spalvų drabužiais apsirengę moksleiviai, mojuodami JAV ir Kinijos vėliavomis ir skanduodami „Sveiki atvykę, sveiki atvykę“.
Vakare abu lyderiai taip pat dalyvaus valstybiniame bankete, o D. Trumpas apsilankys istorinėje į pasaulinio paveldo sąrašą įtrauktoje Dangaus šventykloje, kurioje senovės Kinijos imperatoriai melsdavosi už gerą derlių.
JAV prezidentas į dviejų dienų trukmės viršūnių susitikimą atvyko trečiadienį vakare, kartu su juo prezidentiniu lėktuvu į Kiniją atskrido keleto žymiausių įmonių vadovai, tarp kurių –Jensenas Huangas iš bendrovės „Nvidia“ ir kompanijos „Tesla“ vadovas Elonas Muskas, simbolizuodami verslo sandorius, kuriuos D. Trumpas tikisi sudaryti.
Ši kelionė į Pekiną yra pirmasis kurio nors JAV prezidento vizitas per beveik dešimtį metų, o pats D. Trumpas paskutinį kartą Kinijoje lankėsi 2017 m. Tuomet – skirtingai nei šįkart – jį lydėjo žmona Melania.
