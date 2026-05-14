Latviją purto permainos – traukiasi premjerė, sulaikytas vienas iš ministrų

Premjerė taip pat nurodė, kad nušalino žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę, kurį, kaip praneša žiniasklaida, ketvirtadienio rytą buvo sulaikė Latvijos prevencijos ir kovos su korupcija biuras.
Latvijos naujienų agentūra LETA anksčiau pranešė, kad viena iš koalicijos partijų – Progresyvieji – trečiadienį kreipėsi į prezidentą Edgarą Rinkevičių, ragindama pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudarymo, trečiadienį po susitikimo su ministre pirmininke Evika Silinia (priklausiančia partijai „Naujoji vienybė“) sakė Progresyviųjų frakcijos Seime vadovas Andris Šuvajevas.
A. Šuvajevo teigimu, diskusija su premjere nepateikė patenkinamų atsakymų, o vyriausybė prarado gebėjimą veikti. Jis tuomet teigė manantis, kad šioje situacijoje yra dvi galimybės: premjerės atsistatydinimas arba balsavimas Seime dėl pasitikėjimo vyriausybe.
Po incidentų su dronais atsistatydina Latvijos gynybos ministras: sako, kad taip nori apsaugoti kariuomenę
Konfliktas tarp premjerės partijos „Naujoji vienybė“ ir Progresyviųjų paaštrėjo sekmadienio vakarą po to, kai ministrė pirmininkė paskelbė apie gynybos ministro Andrio Sprūdo (priklausančio Progresyviųjų partijai ) atleidimą, o jos pranešimas sutapo su paties A. Sprūdo atsistatydinimu.
Premjerė nusprendė paprašyti A. Sprūdo atsistatydinti po neseniai Latgalėje įvykusių incidentų su dronais, motyvuodama tuo, kad prarado pasitikėjimą ministru ir kad sektoriuje yra problemų.
Tuo pačiu metu A. Sprūdas pats paskelbė apie savo atsistatydinimą, prisiimdamas politinę atsakomybę ir, pasak jo, siekdamas apsaugoti kariuomenę nuo įtraukimo į politinius žaidimus.
Susiję straipsniai
Įvairių nesutarimų tarp koalicijos partnerių buvo ir anksčiau, tačiau iki šiol jiems pavykdavo susitarti ir tęsti bendradarbiavimą.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas sudužo Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Manoma, kad dar vienas dronas galėjo nukristi nuošalesnėje vietovėje, o trečiasis paliko Latvijos oro erdvę.