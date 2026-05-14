Taivanas pareiškė, kad JAV dar kartą patvirtino aiškią ir tvirtą paramą salai

„JAV ne kartą patvirtino aiškią ir tvirtą paramą Taivanui“, – žurnalistams sakė kabineto atstovė Michelle Lee.
Tačiau Kinijos prezidentas Xi Jinpingas jau pačioje supervalstybių susitikimo aukščiausiuoju lygiu pradžioje perspėjo D. Trumpą, kad Taivano problema, jei bus netinkamai išspręsta, gali įstumti jų šalis į konfliktą.
Į Kiniją atvykęs D. Trumpas gyrė susitikimo šeimininką – vadino Xi Jinpingą puikiu lyderiu ir draugu bei kalbėjo apie šalių fantastišką ateitį – tačiau pompastiškai D. Trumpą pasitikęs Xi Jinpingas parodė mažiau entuziazmo ir iš karto pabrėžė savarankiškai valdomo demokratinio Taivano, kurį Pekinas laiko savo teritorija, problemą.
„Taivano problema yra svarbiausias Kinijos ir JAV santykių klausimas“, – valstybinio transliuotojo CCTV teigimu, sakė Xi Jinpingas.
„Jei tai bus sprendžiama netinkamai, abi šalys gali susidurti ar net įsivelti į konfliktą, o tai įstums visus Kinijos ir JAV santykius į itin pavojingą padėtį“, – sakė jis
Taivanas seniai yra opi tema. Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti.
Kinija baudžiasi užimti Taivaną ir neatmeta jėgos panaudojimo, pastaraisiais metais didina karinį spaudimą salai.
Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad kalbėsis su Xi Jinpingu apie JAV ginklų pardavimą Taivanui, o tai būtų nukrypimas nuo JAV politikos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos salai.