Xi Jinpingas: JAV ir Kinijos santykiai svarbiausi pasaulyje

„Visada laikėmės nuomonės, kad tai yra svarbiausi dvišaliai santykiai pasaulyje“, – sakė Xi, skelbdamas tostą už D. Trumpą Pekino Didžiojoje liaudies salėje.
Abi šalys turėtų būti partnerės, o ne priešininkės, sakė Xi.
D. Trumpas sakė, kad Amerikos ir Kinijos žmonės turi „daug bendro“.
D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikime – ne tik diplomatiški pareiškimai: vienas klausimas gali sukelti konfliktą
„Mes vertiname sunkų darbą. Vertiname drąsą ir pasiekimus. Mes mylime savo šeimas ir kartu mylime savo šalis“, – sakė jis.
Žvelgdamas į ateitį, JAV prezidentas sakė: „Turime galimybę, atsiremdami į šias vertybes, kurti ateitį savo vaikams su daugiau gerovės, bendradarbiavimo, laimės ir taikos.“
Banketu baigėsi pirmoji D. Trumpo viešnagės Pekine diena. Penktadienį, prieš išskrisdamas į JAV, jis ketina surengti tolesnes derybas su Xi.
Vizito metu D. Trumpas pakvietė Xi atvykti į Vašingtoną rugsėjo 24 d.
JAV prieš kurį laiką buvo paskelbusios, kad toks vizitas įvyks, tačiau nebuvo nurodžiusios jo datos.
