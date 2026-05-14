Xi Jinpingas: JAV ir Kinijos santykiai svarbiausi pasaulyje

2026 m. gegužės 14 d. 16:50
Prezidentas Xi Jinpingas, ketvirtadienį sakydamas kalbą valstybiniame bankete JAV prezidento Donaldui Trumpo garbei, pabrėžė Kinijos santykių su Jungtinėmis Valstijomis svarbą.
„Visada laikėmės nuomonės, kad tai yra svarbiausi dvišaliai santykiai pasaulyje“, – sakė Xi, skelbdamas tostą už D. Trumpą Pekino Didžiojoje liaudies salėje.
Abi šalys turėtų būti partnerės, o ne priešininkės, sakė Xi.
D. Trumpas sakė, kad Amerikos ir Kinijos žmonės turi „daug bendro“.

„Mes vertiname sunkų darbą. Vertiname drąsą ir pasiekimus. Mes mylime savo šeimas ir kartu mylime savo šalis“, – sakė jis.
Žvelgdamas į ateitį, JAV prezidentas sakė: „Turime galimybę, atsiremdami į šias vertybes, kurti ateitį savo vaikams su daugiau gerovės, bendradarbiavimo, laimės ir taikos.“
Banketu baigėsi pirmoji D. Trumpo viešnagės Pekine diena. Penktadienį, prieš išskrisdamas į JAV, jis ketina surengti tolesnes derybas su Xi.
Vizito metu D. Trumpas pakvietė Xi atvykti į Vašingtoną rugsėjo 24 d.
JAV prieš kurį laiką buvo paskelbusios, kad toks vizitas įvyks, tačiau nebuvo nurodžiusios jo datos.
