D. Trumpas po derybų Kinijoje vyksta namo

Tai buvo antrasis D. Trumpo, kaip prezidento, valstybinis vizitas Kinijoje. Respublikonas atvyko trečiadienio vakarą ir kelis kartus susitiko su prezidentu Xi Jinpingu.
D. Trumpas anksčiau penktadienį apsilankė Kinijos paslaptingame Džongnanhajaus vadovybės komplekse. Nuotraukose užfiksuota, kaip D. Trumpas ir Xi Jinpingas spaudžia vienas kitam ranką šio gyvenamojo ir biurų komplekso sode miesto centre.
Į darbotvarkę buvo įtrauktos derybos prie arbatos puodelio, o po jų vyko darbo pietūs.
Mano, kad Kinijai paranku prispausti JAV: D. Trumpas padarė vieną klaidą
Užsienio lyderių vizitai Džongnanhajuje – buvusiame imperatoriškajame sode šalia garsiojo Uždraustojo miesto – yra santykinai reti.
Remiantis JAV pranešimais, abi šalys sudarė susitarimus dėl ekonomikos, taip pat aviacijos ir žemės ūkio sektoriuose. Konkrečios informacijos apie šių susitarimų statusą nebuvo.
D. Trumpas sakė, kad buvo sudaryti „fantastiški prekybos susitarimai“.
Susiję straipsniai
Dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai taip pat aptarė konfliktą dėl Taivano ir Irano karą. Kinija įspėjo Vašingtoną nesikišti į Taivano reikalus ir atsargiai spręsti šį klausimą. Pekinas laiko šią nepriklausomą salą savo teritorija.
Kalbėdamas apie Irano karą, D. Trumpas nurodė, kad Pekinas pasiūlė pagalbą, tačiau nepatikslino šio pasiūlymo pobūdžio. Kinija dar kartą paragino sudaryti ilgalaikes paliaubas.
Jei Xi Jinpingas priims D. Trumpo kvietimą surengti atsakomąjį vizitą, rugsėjo 24 d. JAV sostinėje, Baltuosiuose rūmuose, įvyks susitikimas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)derybos
Rodyti daugiau žymių