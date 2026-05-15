D. Trumpas teigia, kad „neprisiėmė jokių įsipareigojimų“ Taivano klausimu

2026 m. gegužės 15 d. 15:28
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu aptarė įtampą keliantį Taivano klausimą, tačiau jokių įsipareigojimų neprisiėmė.
„Prezidentas Xi ir aš daug kalbėjomės apie Taivaną“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Vašingtoną po svarbaus aukščiausiojo lygio susitikimo Pekine.
„Jis nenori, kad prasidėtų kova dėl nepriklausomybės, – pridūrė jis. – Aš šiuo klausimu nekomentavau, tik išklausiau jo nuomonę.“
D. Trumpas pridūrė: „Jis labai tvirtai laikosi savo nuomonės dėl Taivano, o aš nepriėmiau jokių įsipareigojimų nei viena, nei kita kryptimi.“

Prieš viršūnių susitikimą D. Trumpas kalbėjo, kad su Xi aptars JAV ginklų pardavimą Taivanui, o tai būtų buvęs nukrypimas nuo ankstesnio Vašingtono tvirtinimo, kad šiuo klausimu su Pekinu nebus konsultuojamasi.
Penktadienį skrisdamas į Vašingtoną žurnalistams D. Trumpas apie ginklų pardavimo klausimą sakė: „Aš priimsiu sprendimą per gana trumpą laiką.“
Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal JAV įstatymus privalo tiekti ginklus šiai savarankiškai demokratinei šaliai ir jos gynybai.
Kinija yra tvirtai pasižadėjusi užimti salą ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą, pastaraisiais metais stiprindama karinį spaudimą jai.
