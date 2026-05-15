PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: žiniasklaidos magnato J. Lai paleidimas mažai tikėtinas

2026 m. gegužės 15 d. 17:46
JAV Prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad per aukščiausiojo lygio susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu iškėlė klausimą dėl įkalinto Honkongo prodemokratinės žiniasklaidos magnato Jimmy Lai likimo.
Daugiau nuotraukų (1)
„Paklaustas apie Kinijos politinių kalinių paleidimą, D. Trumpas žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė: „Aš iškėliau šį klausimą, jam [Xi Jinpingui] tai sunkesnė tema, tai sunkesnis reikalas.“
D. Trumpas pridūrė: „Jis man sakė, kad Jimmy Lai reikalas yra sunkiai sprendžiamas“.
78 metų Lai, dabar jau nebeegzistuojančio laikraščio „Apple Daily“ įkūrėjas, gruodžio mėnesį buvo pripažintas kaltu dėl kaltinimų užsienio sąmokslu bei antivalstybinėmis publikacijomis ir nuteistas kalėti 20 metų.

Mano, kad Kinijai paranku prispausti JAV: D. Trumpas padarė vieną klaidą

Šis nuosprendis buvo griežčiausia iki šiol skirta bausmė pagal nacionalinio saugumo įstatymą, kurį Pekinas įvedė Honkonge po 2019 m. vykusių plataus masto protestų už demokratiją ir kuris sulaukė tarptautinio pasmerkimo.
D. Trumpas penktadienį pridūrė, kad Xi pažadėjo, jog „tvirtai apsvarstys pastorių“, turėdamas omenyje Jin Mingri, žymios Kinijos pogrindinės bažnyčios įkūrėją, sulaikytą spalio mėnesį per plataus masto nacionalinį susidorojimą.
Jin 2007 m. Pekine įkūrė neregistruotą Siono bažnyčią. Ji išaugo iki 1 500 narių, o 2018 m., spaudžiant Kinijos valdžios institucijoms, buvo uždaryta.
Susiję straipsniai
D. Trumpas teigia, kad „neprisiėmė jokių įsipareigojimų“ Taivano klausimu

D. Trumpas teigia, kad „neprisiėmė jokių įsipareigojimų“ Taivano klausimu

Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

Po kilusios įtampos F. Merzas pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu

D. Tuskas – apie JAV karių dislokavimo atšaukimą: „Viskas kontroliuojama“

D. Tuskas – apie JAV karių dislokavimo atšaukimą: „Viskas kontroliuojama“

Tačiau bažnyčia išliko internete ir suklestėjo COVID-19 pandemijos metu, surinkusi sekėjų 40-yje Kinijos miestų.
Jin buvo suimtas spalio 10 d. dėl „įtarimų neteisėtai naudojantis informaciniais tinklais“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Xi JinpingasKinija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.