D. Trumpas: žiniasklaidos magnato J. Lai paleidimas mažai tikėtinas

„Paklaustas apie Kinijos politinių kalinių paleidimą, D. Trumpas žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė: „Aš iškėliau šį klausimą, jam [Xi Jinpingui] tai sunkesnė tema, tai sunkesnis reikalas.“
D. Trumpas pridūrė: „Jis man sakė, kad Jimmy Lai reikalas yra sunkiai sprendžiamas“.
78 metų Lai, dabar jau nebeegzistuojančio laikraščio „Apple Daily“ įkūrėjas, gruodžio mėnesį buvo pripažintas kaltu dėl kaltinimų užsienio sąmokslu bei antivalstybinėmis publikacijomis ir nuteistas kalėti 20 metų.
Šis nuosprendis buvo griežčiausia iki šiol skirta bausmė pagal nacionalinio saugumo įstatymą, kurį Pekinas įvedė Honkonge po 2019 m. vykusių plataus masto protestų už demokratiją ir kuris sulaukė tarptautinio pasmerkimo.
D. Trumpas penktadienį pridūrė, kad Xi pažadėjo, jog „tvirtai apsvarstys pastorių“, turėdamas omenyje Jin Mingri, žymios Kinijos pogrindinės bažnyčios įkūrėją, sulaikytą spalio mėnesį per plataus masto nacionalinį susidorojimą.
Jin 2007 m. Pekine įkūrė neregistruotą Siono bažnyčią. Ji išaugo iki 1 500 narių, o 2018 m., spaudžiant Kinijos valdžios institucijoms, buvo uždaryta.
Tačiau bažnyčia išliko internete ir suklestėjo COVID-19 pandemijos metu, surinkusi sekėjų 40-yje Kinijos miestų.
Jin buvo suimtas spalio 10 d. dėl „įtarimų neteisėtai naudojantis informaciniais tinklais“.
