D. Tuskas – apie JAV karių dislokavimo atšaukimą: „Viskas kontroliuojama“

„Aš buvau užtikrintas... kad šie sprendimai yra logistinio pobūdžio ir neturės tiesioginės įtakos atgrasymo pajėgumams bei mūsų saugumui“, – sakė D. Tuskas.
„Viskas kontroliuojama“, – pridūrė Lenkijos ministras pirmininkas.
Lenkija, kuri Vašingtoną laiko pagrindiniu savo saugumo garantu vykstant Rusijos karui Ukrainoje, priima apie 10 tūkst. JAV karių, kurių dauguma dislokuojami rotacijos principu. Dislokuotų JAV karių skaičiumi Lenkija Europoje nusileidžia tik Vokietijai.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas tikino, kad JAV karių buvimo Lenkijoje klausimu „niekas nesikeičia“, ir užsiminė, jog pastarasis Vašingtono ėjimas susijęs su ankstesniu pranešimu apie JAV karinių pajėgų sumažinimą Vokietijoje 5 tūkst. karių.
„Dabar tas sprendimas yra įgyvendinamas. Tai su Lenkija nesusiję, tačiau gali netiesiogiai paveikti sprendimus dėl rotacijų“, – penktadienį platformoje „X“ rašė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Kaip skelbta, JAV Gynybos departamentas anksčiau šią savaitę sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus.
Naujienų agentūra „Reuters“ penktadienį patvirtino pasirodžiusius žiniasklaidos pranešimus apie tai, kad staiga stabdomas 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės dislokavimas Lenkijoje rotacijos tvarka.
Šios žinios pasirodė praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai JAV gynybos ministras Pete'as Hegsethas įsakė iš Vokietijos išvesti apie 5 tūkst. JAV karių. Vėliau Lenkija keliskart patvirtino esanti pasirengusi priimti daugiau JAV karių.