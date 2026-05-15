JAV – klausimai dėl atšauktos karių rotacijos Lenkijoje

Ketvirtadienį „The Wall Street Journal“ pranešė, kad Pentagonas sustabdė planuotą 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės iš 1-osios kavalerijos divizijos dislokavimą Lenkijoje rotacijos tvarka, nepaisant to, kad kai kurie kariai ir įranga jau buvo pakeliui į šalį.
Tačiau Lenkijos gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas neigė, kad maždaug 10 tūkst. JAV karių, dislokuotų Lenkijoje, skaičius bus sumažintas. Jo teigimu, Varšuva negavo jokio pranešimo apie mažinimą, o derybos su Vašingtonu sutelktos į karių skaičiaus ir operacinių pajėgumų stiprinimą, o ne mažinimą.
JAV pareigūnai kol kas nepaaiškino Vašingtono ketinimų dėl karių buvimo Lenkijoje. Šalis baiminasi Rusijos agresijos Maskvai tęsiant karą Ukrainoje.
JAV senatorius respublikonas Rogeris Wickeris naujienų agentūrai PAP sakė šiuo klausimu palaikantis ryšį su Pentagonu, tačiau negavęs pakankamai paaiškinimų
Anksčiau senatorius kritikavo JAV kariuomenės išvedimą iš Vokietijos ir Rumunijos, tvirtino, jog tokie veiksmai siunčia klaidingą signalą Rusijai ir neturėtų būti atliekami nepasitarus su Kongresu ir sąjungininkėmis.
Kovo mėnesį per klausymą dėl JAV karių dislokavimo Europoje R. Wickeris paklausė JAV pajėgų vadovybės Europoje vadovo generolo Alexuso Grynkewichio apie dviejų šarvuotųjų brigadų išlaikymo Lenkijoje svarbą. Generolas atsakė, kad jos yra labai svarbios Rusijos atgrasymui.
Demokratų senatorė Tammy Duckworth sakė esanti pasibaisėjusi pranešimais apie JAV pajėgų mažinimą Europoje ir pridūrė negavusi jokio Pentagono paaiškinimo.
Ji teigė, kad jei Pentagonas būtų su ja iš anksto pasikonsultavęs, ji būtų prieštaravusi. Senatorė tvirtino, kad Jungtinės Valstijos privalo toliau remti savo sąjungininkę Lenkiją.
Senatorė demokratė Jeanne Shaheen taip pat sakė apie mažinimą sužinojusi iš žiniasklaidos pranešimų ir teigė, kad iš Vokietijos išvesti kariai turėtų būti dislokuoti NATO rytiniame flange.
Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas ketvirtadienį teigė, kad Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičius nepasikeitė, o JAV administracijos vykdoma reorganizacija gali reikšti, kad skirtingoms šalims bus priskirtos skirtingos brigados.
Prezidentui Donaldui Trumpui atėjus į valdžią, nuolat buvo užsimenama apie JAV karių skaičiaus mažinimą Europoje net ir tokiu metu, kai žemynas susiduria su didžiausiu po šaltojo karo saugumo iššūkiu.
Praėjusį gruodį Kongresas priėmė įstatymą, draudžiantį Pentagonui sumažinti JAV karių skaičių Europoje iki mažiau nei 76 tūkst., prieš tai nepatvirtinus įstatymų leidėjams, kad toks sumažinimas nepakenks JAV ar NATO saugumo interesams.
