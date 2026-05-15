Latvijos prezidentas pradėjo susitikimus su parlamentinėmis partijomis dėl naujos koalicijos

2026 m. gegužės 15 d. 15:10
Atsistatydinus ministrei pirmininkei Evikai Siliniai, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius penktadienį pradėjo susitikimus su šešiomis šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo.
Baltijos šalies vadovas penktadienį Rygos pilyje pirmiausia priėmė „Progresyviųjų“ partijos atstovus.
Ši kairiųjų pažiūrų partija trečiadienį atsiėmė paramą liberalų-konservatorių premjerei E. Siliniai dėl politinio ginčo, kilusio po dronų incidentų prie sienos su Rusija. Dėl to trijų valdančiųjų partijų koalicija galiausiai sugriuvo, o nuo 2023 m. rugsėjo vyriausybei vadovavusi E. Silinia ketvirtadienį paskelbė atsistatydinanti.
Pagal Latvijos konstituciją toks ėjimas automatiškai reiškia visos vyriausybės atsistatydinimą, tačiau E. Silinia toliau laikinai eis pareigas, kol bus patvirtinta nauja vyriausybė.
Vyriausybės krizė Latviją ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų.
LatvijaEdgaras Rinkevičius

