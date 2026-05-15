M. Rubio neigia įkvėpimo madai sėmęsis iš N. Maduro

M. Rubio skrendant su prezidentu Donaldu Trumpu į Kiniją, internete išplito nuotrauka, kurioje jis vilki pilką „Nike“ sportinį kostiumą.
Kostiumas – prekės ženklu, spalva ir net dydžiu – priminė N. Maduro vilkėtą „Nike Tech Fleece“ aprangą, kai jis buvo nufotografuotas surakintas antrankiais sraigtasparnyje, pagrobtas JAV pajėgų.
Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad prezidento lėktuve „Air Force One“ M. Rubio „puikuojasi „Nike Tech „Venesuela!“.
Artėjančiame JAV ir Kinijos susitikime – Taivano klausimas: tokie įvykiai niekam nėra naudingi
M. Rubio pirmą kartą viešai pakomentavo nuotrauką ir teigė neturėjęs omenyje N. Maduro.
„Žinote ką – tai jis mane nukopijavo, nes aš jį turėjau anksčiau. Tiesą sakant, nežinau, kada jis nusipirko savąjį“, – interviu „NBC Nightly News“ iš Pekino apie N. Maduro sakė M. Rubio.
„Esmė ta, kad tai kostiumas ir jis patogus“, – sakė jis.
Susiję straipsniai
„Nebuvo jokios žinutės. Net nežinojau, kad jis fotografuoja“, – pabrėžė JAV valstybės sekretorius.
Kubiečių kilmės amerikietis M. Rubio yra prisiekęs Lotynų Amerikos kairiųjų priešas ir padėjo pamatus sausio 3 d. operacijai, per kurią buvo siekiama nuversti N. Maduro, ilgametį Jungtinių Amerikos Valstijų priešą.
JAV prokurorai apkaltino N. Maduro ir jo žmoną narkotikų kontrabanda, abu tai neigia. N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez perėmė valdžią Venesueloje, remiama Jungtinių Valstijų.
Marco RubioNicolasas MaduroJAV
Rodyti daugiau žymių